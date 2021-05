Beautiful, addio alla storica attrice “Devo curare il cancro”

Purtroppo ha dovuto lasciare la soap all’improvviso la nota attrice di Beautiful. I fan non avrebbero mai immaginato che era malata di cancro.

Un addio costretto dalla malattia. L’attrice, storico volto del programma, ha dovuto salutare i fan per potersi curare senza stress. È stata purtroppo colpita da un brutto cancro.



I fan della soap americana avevano notato la sua assenza ma nessuno aveva immaginato che il suo fosse un addio definitivo. Ci auguriamo che l’attrice guarisca ma non è detto che questo accada.

Beautiful, addio ad una delle attrici più amate della soap

A volte alcune scelte sono costrette, come quelle che ha dovuto prendere la nota attrice di Beautiful. Il cancro l’ha messa davanti ad un bivio: o le cure o la morte. Per la salute si devono affrontare grandi rinunce.

A dare l’ultimo saluto alla soap è Shirley Spectra che fa parte del cast da diversi anni anche se ufficiosamente anche da prima se si considera la parentela. Shriley è interpretata da Patrika Darbo. Già in passato l’attrice ha dovuto smettere di lavorare per curarsi, ma non era stato comunque un addio definitiva.

I fan sperano che anche questa volta, dopo le cure, l’attrice possa ritornare.

Patrika svela il motivo della decisione

La amata Darbo, proprio attraverso le sue pagine social, ha raccontato di aver subito un delicato intervento al naso, per via di un cancro alla pelle. Ha voluto parlarne in prima persone per evitare di creare eccessivi allarmismi o generare preoccupazione tra i fan.

Queste le sue parole:

“Il cancro era più esteso di quanto pensassero inizialmente. Uso sempre la protezione solare, indosso un cappello e riapplico regolarmente la crema eppure eccomi qui. Non lo evidenzierò mai abbastanza: usate la protezione solare”.

In effetti, ad oggi, questo tipo di protezione risulta la più efficacia per prevenire tumori alla pelle. Un ottimo consiglio quello dell’attrice.