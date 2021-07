La famosa e apprezzatissima influencer si concede qualche giorno di relax dopo il Festival di Cannes: la sua vacanza è davvero chic.

Un’estate super glamour, da fare invidia: inoltre, Beatrice Valli è davvero uno schianto in bikini bianco, vediamolo il suo ultimo post.

Beatrice Valli e Marco Fantini: la loro storia d’amore

Come tutti saprete, lei è una delle influencer italiane più apprezzate di sempre.

La giovane ha mosso i primi passi nel mondo della televisione grazie alla sua partecipazione al programma Uomini e Donne, dove ha corteggiato Marco Fantini.

Il giovane l’ha scelta e ancora dopo tanti anni si amano ancora.

Presto convoleranno a nozze, i due hanno infatti deciso di sposarsi il prossimo anno, dopo una romantica proposta di matrimonio a Parigi prima del lockdown.

Oggi sono sempre più affiatati e innamorati, si stanno godendo le vacanze estive con tutta la famiglia nella splendida località di Forte dei Marmi, meta preferita dei VIP italiani.

L’estate di Beatrice Valli

L’influencer ovviamente non sta trascorrendo le vacanze in completa solitudine, ma è in compagnia di suo marito e dei suoi tre figli, Alle, Bianca e la piccola Azzurra.

La famiglia Fantini si è concessa qualche settimana di relax dopo gli impegni lavorativi che li hanno tenuti occupati negli ultimi mesi.

I due futuri sposi sono stati invitati anche al Festival di Cannes, dove ha sfilato sul red carpet con un bellissimo abito sui toni del celeste, un look molto naturale.

L’influencer negli ultimi mesi è stata spesso portatrice di un messaggio di body-positivity, dopo il terzo parto.

Tra sole, mare e tanto relax si godono un’estate super stimolante e divertente.

Beatrice sul suo profilo Instagram ufficiale aggiorna sempre i suoi fan sugli spostamenti che sta facendo.

Inoltre, non rinuncia a sfoggiare il suo corpo da urlo con dei bikini che le stanno benissimo.

