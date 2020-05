Beatrice Valli, visita traumatica per la figlia: la drammatica scoperta “Non me l’hanno detto in ospedale”

Beatrice Valli, visita traumatica per la figlia: la drammatica scoperta “Non me...

Beatrice Valli preoccupata per sua figlia Azzurra: “La visita è stata traumatica, non mi aspettavo mi dicesse una cosa del genere”.

Tra le coppie più amate della storia di Uomini e Donne vi è, senza alcun dubbio, quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. La loro storia d’amore ha tenuto incollati milioni di telespettatori e, dopo l’uscita dal programma, il loro rapporto si è fatto sempre più forte tanto da mettere su una bellissima famiglia. Non molte ore fa, l’ex corteggiatrice ha svelato il problema che ha Azzurra, la piccola nata pochi giorni fa.

Beatrice Valli preoccupata per la figlia

La loro storia d’amore continua a fare battere i cuori di numerosi fan. Beatrice Valli e Marco Fantini hanno messo su una bellissima famiglia e, pochi giorni fa, l’ex corteggiatrice ha dato alla luce la sua terzogenita, la piccola Azzurra, nata dopo Alessandro, avuto dalla precedente relazione con Nicolas Bovi, e Bianca, nata dall’amore con l’ex tronista.

La giovane è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di condividere attimi della sua vita quotidiana con i suo follower. Non molte ore fa, ha svelato il motivo della sua assenza affermando di essere davvero impegnata. Inoltre, condiviso con i fan l’esito della prima visita all’ultima arrivata in famiglia.

Il racconto della giovane influencer

Beatrice Valli ha condiviso una serie di IG stories nelle quali racconta come è andata la prima visita alla piccolo Azzurra, non nascondendo la sua preoccupazione:

“La dottoressa mi ha spiegato che il problema riscontrato in Azzurra è comune a tanti bambini . E’ un filetto alla lingua che viene tagliato subito dopo essere nati”

La giovane ha poi aggiunto:

“Potrebbe essere tagliato entro le due settimane dalla nascita, ma in ospedale nessuno mi aveva detto niente. La visita è stata traumatica, non mi aspettavo mi dicesse una cosa del genere”

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Marco Fantini e Beatrice Valli, chi è la coppia solida formatasi a Uomini e Donne