Malore prima del parto, Beatrice Valli svela il problema di salute: parto anticipato evitato

Uomini e Donne, Beatrice Valli rivela la data del suo parto su Instagram: “Pensavo si fosse rotto il sacco. Ecco quando partorirò”

Tra le coppie più amate della storia di Uomini e Donne vi è, senza alcun dubbio, quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini. La loro storia d’amore ha tenuto incollati milioni di telespettatori e, dopo la scelta e l’uscita dal programma, hanno messo su una bellissima famiglia. Nella notte, l’ex volto del dating show di Canale 5 ha svelato la data in cui è prevista la nascita del suo terzo bambino.

Beatrice Valli: la data del parto

La giovane ha raggiunto la notorietà dopo la partecipazione al programma di Maria De Filippi. Da allora, la sua popolarità si è spostata sui social e sul suo account Instagram non perde mai l’occasione di informare i suoi fan sulla sua vita privata. Questa notte si è sentita poco bene e per questo motivo ha deciso di andare in ospedale.

Le piccole perdite le hanno fatto pensare che fosse giunto tanto atteso momento: la nascita della piccola Azzurra. Pare però che manchi davvero poco per venire alla luce. Beatrice Valli ha confidato quando arriverà questo momento.

Le parole dell’influencer

Si dovrà attendere ancora qualche giorno. Dopo essere tornata dall’ospedale, Beatrice Valli , entrata nel nono mese di dolce attesa, ha raccontato hai sui fan quando è previsto il parto:

“Ci sono dentro da due settimane e sì, allatterò”

E poi ha aggiunto:

“Pensavo di avere rotto il sacco ieri sera, perché avevo delle perdite piccole. Marco era convinto che avrei partorito oggi. In realtà mi hanno confermato che il sacco non si è rotto e che però siamo a buon punto”. “Ci rivedremo entro una settimana. Io spero prima”.

Per approfondire, leggi anche: Marco Fantini e Beatrice Valli, chi è la coppia solida formatasi a Uomini e Donne