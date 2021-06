La sconfitta fa male, la delusione brucia. Lo ammette, senza nasconderlo, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 Beatrice Marchetti. Scura in volto rivela il suo stato d’animo attraverso un’intervista per SuperGuidaTv.

La ventiquattrenne bresciana rilascia un’intervista fiume ed esprime tutta la sua amarezza per il risultato negativo ottenuto alla finale de L’Isola dei Famosi:

“Questa esperienza mi ha regalato una grande forza e grinta. Ho scoperto quali sono i miei limiti e sono riuscita a superarli. E’ stato anche un riscatto nei confronti di quelle persone che credono che le modelle riescano a vivere solo della loro immagine (…) Credevo di vincere e sono rimasta delusa per il fatto di non aver conquistato il podio”

Non riesce a capacitarsi, Beatrice. Ripensa all’eliminazione, rimugina ed esprime il suo rammarico. Poi tesse le lodi di se stessa:

“Rispetto agli altri naufraghi che avevano delle mansioni assegnate, io mi sono costruita la mia Isola. Penso che sia uscito fuori il mio spirito grintoso. Stare da sola mi ha aiutato a far uscire fuori il lato migliore di me”

Dopo la sconfitta contro Ignazio Moser, la modella traccia il bilancio di un’esperienza straordinaria e si sforza di guardare al futuro.

Cara Beatrice, non è necessario che rilasci interviste per dichiarare che “credevi di vincere tu all’ #isola“…L’avevamo capito tutti! Era evidente che la vittoria te la sentivi in pugno 😅

— Eleonora D. (@voguefashi0n) June 20, 2021