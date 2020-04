Beatles, venduta all’asta per 910mila dollari: “Hey Jude” batte ogni record

Al cinquantesimo anniversario della separazione dei Beatles, “Hey Jude” viene venduta all’asta con una cifra cinque volte l’importo di stima.

Era il 10 aprile del 1970 quando la notizia arrivò in ogni parte del mondo. La band inglese più amata, che ancora oggi incassa cifre a tanti zeri per le sue canzoni che resteranno nel tempo, si è divisa.

Il titolo del Daily Mirror di quella mattina a caratteri cubitali fu “Paul is quitting the Beatles”: la fine di una band in un solo attimo, dopo la gloria. Una serie di domande a Paul McCartney e una serie di no ad eventuali future collaborazioni con i suoi compagni di avventura.

La reunion dopo la morte di John Lennon non aveva entusiasmato i fan, come se qualcosa nel tempo si fosse rotto e come se la sua morte avesse messo il punto a quel fantastico quartetto.

Nonostante tutto questo, le canzoni dei Fab 4 continuano ancora oggi a stupire intere generazioni. Sicuri che resteranno come pezzi di storia immutati nel tempo, nella giornata di ieri si è svolta un’asta dove il manoscritto della bellissima “Hey Jude” è stato venduto ad un prezzo cinque volte quello inizialmente stimato.

Un semplice foglio di carta con la canzone scritta a mano da Paul McCartney, venduto per 910mila dollari. Il tutto è avvenuto online, come da restrizioni previste per la pandemia da coronavirus, dalla casa in California Julien’s Auctions.

Non solo il manoscritto, ma altri 250 lotti tra chitarre – oggetti con autografo e vinili che sono stati battuti e comprati dai collezionisti da ogni parte del mondo.

SOLD for $910,000! Handwritten lyrics to the 1968 Beatles hit “Hey Jude” written by Paul McCartney in black felt pen and used in studio for recording.

Sold today in our special "All Beatles" live auction at https://t.co/sIaddGvvQg.#TheBeatles #JuliensAuctions #Auction pic.twitter.com/fxnN6NgpKm

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) April 10, 2020