BCE, forte recupero dell’economia, ma rimane ai livelli pre-pandemici

Il livello dell’attività rimane

Secondo la Banca Centrale Europea

La Banca centrale europea lascia la politica monetaria invariata, ma con l’Euro in rialzo che smorza le aspettative di inflazione.

Ma gli ostacoli al rimbalzo dovuti ad un calo produttivo del 12 per cento nel secondo trimestre si stanno rivelando maggiori del previsto, e gli economisti sostengono che la BCE dovrà intraprendere ulteriori azioni, possibilmente entro il mese di dicembre.

“Il Consiglio direttivo continua a essere pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, se del caso, per garantire che l’inflazione si muova verso il suo obiettivo in modo sostenuto, in linea con il suo impegno per la simmetria”,