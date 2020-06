La BCE potenzia il programma QE di € 600 miliardi ed estende gli acquisti a giugno 2021

La Banca centrale europea ha deciso di estendere il suo QE (il Programma di acquisti legato all’emergenza coronavirus), in scadenza a fine anno, fino a giugno 2021.

La Banca centrale europea ha potenziato il suo programma di acquisto di obbligazioni di coronavirus di oltre 600 miliardi di euro del previsto giovedì, emettendo al contempo una crescita al ribasso e previsioni di inflazione per l’economia rovinata della regione.

La BCE ha dichiarato che il suo programma di acquisto di emergenza pandemica aumenterà a 1,35 trilioni di euro e si estenderà da circa sei mesi a giugno del 2021.

I proventi del programma saranno anche reinvestiti fino almeno alla fine del 2022, ha dichiarato la BCE, consentendo alla banca di acquistare più debito da paesi periferici dell’Eurozona come l’Italia e la Spagna.

La Banca ha lasciato invariati i suoi tre tassi ufficiali, inclusa la commissione del -0,5% applicata ai contanti detenuti durante la notte all’interno dell’Eurosistema.

I futures azionari statunitensi hanno subito una flessione dopo l’annuncio della BCE, che ha annunciato che l’inflazione per il 2020 dovrebbe essere in media dello 0,3%, in netto calo rispetto alle previsioni di marzo dell’1,1% e ben al di sotto dell’obiettivo

vicino al 2% ma che si prefigge. L’inflazione del 2021 era prevista all’1,3%.

L’Euro è balzato al massimo pluriennale di 1,1240 contro il dollaro USA, mentre i titoli europei hanno ridotto i primi cali di scambi in territorio positivo poco dopo la decisione.

