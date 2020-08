Caroline di Baywatch irriconoscibile: 20 kg in più, l’attrice sembra un’altra persona

Ricordate la bella attrice mora di Baywatch? Oggi a 52 anni è ingrassata di 20 kg e sembra un’altra persona

La serie televisiva, trasmessa negli Stati Uniti dal 1989 al 2001, ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di fan in tutto il mondo. Tra le protagoniste è difficile dimenticare Yasmine Bleeth che in Baywatch interpretava il ruolo di Caroline Holden.

I suoi occhi magnetici e il suo fisico mozzafiato hanno conquistato tutti. Ma che fine ha fatto l’attrice? E’ ingrassata di 20 kg ed appare completamente diversa da allora: ecco com’è oggi.

Baywatch, Yasmine Bleeth oggi

Una delle serie più amate, non solo nel nostro Paese, è Baywatch. Trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti nel 1989, è riuscita a conquistare il pubblico per le sue storie: bagnini pronti a salvare chi era in difficoltà, sullo sfondo sono trattati molti argomenti sociali: problemi riguardanti il mondo della gioventù e degli adulti.

Tra le protagoniste della serie che hanno fatto battere il cuore di milioni di fan vi è sicuramente Yasmine Bleeth che nella serie vestiva i panni di Caroline Holden. Da allora, è molto cambiata ma nonostante qualche chilo in più ma con il tempo non ha perso il titolo di una delle bagnine più affascinanti della serie.

Le foto dell’attrice

Ha preso parte alla serie televisiva a partire dalla quarta stagione. Come Pamela Anderson, è una donna giovane e coraggiosa. I suoi occhi azzurri magnetici e il suo fisico da urlo non sono passati inosservati.

L’attrice newyorchese è apparsa anche nelle serie TV “Nash”, “Bridges” e “Titans“. Nel 2017, ha preso parte al capito conclusivo di Baywatch: “Baywatch – Matrimonio alle Hawaii“. Da allora, ha preso qualche chilo e conduce la sua vita lontana dai riflettori.