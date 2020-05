Baywatch, che fine hanno fatto gli attori delle serie cult?

Che fine hanno fatto gli attori di Baywatch, vediamo insieme come sono diventati gli interpreti della serie cult di fine anni ’80

Il successo di Baywatch

Baywatch è una serie tv statunitense, nata nel 1989 e trasmessa sino al 2001, per un totale di 11 stagioni. Si tratta di un telefilm ispirato ai bagnini di Los Angeles e ai loro salvataggi in mare.

Molti guardaspiaggia americani hanno addirittura ringraziato gli autori del telefilm, perché da quel momento molte persone sembrerebbero aver compreso davvero il valore della loro professione!

Il ruolo di “sensibilizzazione” del telefilm è stato addirittura riconosciuto dalla Croce Rossa americana, che gli ha assegnato un premio. Baywatch è rimasto nella memoria collettiva, ma lo hanno fatto anche gli attori? Vediamo insieme come sono diventati oggi!

David Hasselhoff – Mitch Buchannon

Uno dei volti noti di Baywatch è sicuramente quello David Hasselhoof, presente sul set dal 1989 al 2000 nel ruolo di Mitch Buchannon. Dopo l’esperienza con il telefilm, ha continuato a lavorare nel mondo della televisione e del cinema. Compare anche ne I Simpson e in Dodgeball- Palle al balzo.

Pamela Anderson – C.J. Parker

Diventata celebre con il ruolo di C.J. Parker, interpretato dal 1992 al 1997, Pamela Anderson nel 1995 sposa Tommy Lee, batterista dei Mötley Crüe, da cui ha due figli. Sposa poi il cantante Kid Rock e poi Rick Salomon. Oggi è la compagna del calciatore Adil Rami. Nel corso degli anni partecipa a varie trasmissioni televisive e ottiene ben 14 copertine su Playboy.

Yasmine Bleeth – Caroline Holden

Nel telefilm, dove è rimasta per quattro stagioni, interpreta la bagnina mora Caroline Holden. Dopo Baywatch non ha ottenuto ruoli di rilievo e ha avuto una brutta avventura con droghe e alcol. La sua carriera televisiva si è arrestata nei primi anni 2000.

Alexandra Paul – Stephanie Holden

Dal 1992 al 1997 recita in Baywatch nel ruolo di Stephanie Holden. Ha continuato la sua carriera nel cinema ed è apparsa in film tv in Perry Mason, Melrose Place e Miliardi. Nel 1983 è nel cast del film Christine – La macchina infernale, nel ruolo di Leigh Cabot. È anche un’attivista politica.

Carmen Electra – Lani McKenzie

Altro volto noto è quello di Carmen Electra, che entra nel cast della serie dopo l’uscita di scena di Pamela Anderson, nel 1998, nel ruolo di Lani McKenzie. Dopo la serie, appare in diversi film commerciali, tra cui Good Burger, Scary Movie, Starsky & Hutch, Hot Movie ed Epic Movie. Nel 2005 fonda la NWWL (Naked Women’s Wrestling League), federazione di wrestling spettacolo, in cui le atlete combattono nude. È stata brevemente sposata con la star del basket Dennis Rodman.

David Charvet – Adam Brody

David Charvet ha interpretato il bagnino Adam Brody dal 1992 al 1995. Fra il 1996 e il 1997, invece, è Craig Field in Melrose Place. Dopo queste esperienze recita in The Perfect Teacher, ma la sua carriera prestigiosa è quella di cantante.

Donna D’Errico – Donna Marco

Altra nota bagnina era Donna, la cui interprete, dopo il successo della serie tv, è apparsa in numerosi film indipendenti, tra i quali Intervent, Inconceivable e The Making Of Plus One. L’attrice ha anche gestito la Spa Zen, un centro benessere a Calabasas, in California.

David Chokachi – Cody Madison

Baywatch rappresenta il picco di popolarità per David Chokachi, interprete del bagnino Cody Madison. Nel corso degli anni ha preso parte ad altre serie tv come Witchblade e Beyond the Break – Vite sull’onda. Nel 1997 viene selezionato da People nell’elenco dei personaggi più belli del mondo.