Piccolo break d’agosto per il music show Vodafone Battiti Live 2020. Il programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri si ferma per una settimana e riprende lunedì 24 agosto.

Un mattone tra capo e collo per il pubblico di Italia Uno. Stasera, lunedì 17 agosto, Vodafone Battiti Live 2020 non andrà in onda. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, dopo l’eclatante successo registrato sin dalla prima puntata.

Vodafone Battiti Live 2020: l’interruzione improvvisa spiazza il pubblico

Si respira aria di cambiamenti nel palinsesto di Italia Uno. Da ciò che si evince dalle principali guide tv, lunedì 17 agosto verrà trasmesso il film d’azione/avventura “La Mummia”, con gli attori Brendan Fraser e Rachel Weisz. Salterà, dunque, la quarta puntata di Vodafone Battiti Live 2020.

Il seguitissimo music show dell’estate, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, è sparito dal palinsesto televisivo di questa settimana e si prende una pausa a ridosso del weekend di Ferragosto. La quarta puntata, che era stata già registrata durante il mese di luglio, verrà recuperata lunedì 24 agosto.

Bisognerà attendere una settimana, dunque, per poter finalmente assistere al nuovo appuntamento di Vodafone Battiti Live 2020. Partendo da alcuni presupposti, ci si potrebbe anche sbizzarrire con i dati Auditel, grafici e share televisivo.

Sebbene il noto show musicale abbia tenuto incollati milioni di telespettatori di tutta Italia e abbia fatto appassionare ai tormentoni estivi del momento, questo stop di una settimana potrebbe comportare la perdita di un numero considerevole di telespettatori.

Vodafone Battiti Live 2020, gli artisti attesi lunedì 24 agosto

Tra i cantanti più gettonati di quest’anno, i fan del music show di Italia Uno sperano di poter assistere nuovamente alle performance di Rocco Hunt & Ana Mena, Boomdabash & Alessandra Amoroso, Elettra Lamborghini, Baby K, Dotan, Fred De Palma, Aiello, Gaia, Annalisa, Nek, i Pinguini Tattici Nucleari e molti altri.