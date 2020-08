Battiti Live 2020, Elisabetta Gregoraci spiazza tutti: “Gran dispiacere”

I telespettatori di Italia Uno sono fortemente emozionati per la nuova edizione del music show Battiti Live che, dopo numerose perplessità iniziali, ha fatto il suo glorioso ritorno nel palinsesto estivo di Mediaset. Tuttavia occorre ammettere che rinunciare al tour delle piazze italiane è stato un duro colpo da digerire.

Elisabetta Gregoraci, che ogni estate affianca Alan Palmieri sul palco di Battiti Live, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tele Sette. La co-conduttrice si è detta profondamente dispiaciuta di dover rimanere nella stessa città e non poter girare tra le varie piazze d’Italia:

“È stato un gran dispiacere dover fare a meno dell’aspetto itinerante del programma e abbiamo scelto di restare nella stessa location. Fino all’ultimo non sapevamo se sarebbe stato possibile realizzare il programma… Il fatto che siamo in onda come l’estate scorsa è una grandissima soddisfazione”