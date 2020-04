Bassano del Grappa: “Da 41 giorni il mio coinquilino è positivo e tutti e tre siamo in isolamento”

La denuncia di Angelo:

“il mio coinquilino è positivo al Covid-19, ma a me nessun tampone”

Bassano del Grappa: Angelo è un ragazzo campana che condivide un appartamento a Bassano del Grappa insieme a due conterranei.

Uno dei due coinquilini è un operatore socio-sanitario in una RSA ed è risultato positivo al Covd-19.

“Da 41 giorni è positivo e tutti e tre siamo in isolamento”

racconta Angelo.

“Non mi è mai stato fatto un tampone e non so quando potrò tornare al lavoro.

Da metà marzo i tre ragazzi stanno vivendo una situazione assurda al 16 marzo stanno vivendo un’esperienza assurda, racconta Angelo a Fanpage.it.

Nonostante i continui solleciti, richieste scritte e telefoniche il tampone ad Angelo non è stato ancora fatto.

“[…] io sono in un limbo, perchè a me il tampone ancora non è stato effettuato nonostante le continue richieste scritte e telefoniche.

Non mi è stato detto se posso uscire, se posso tornare al lavoro: siamo soli e lontani dalle nostre famiglie”,