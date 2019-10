Barretta proteica, alcune sono dannose per la salute: ecco perché

Barretta proteica: uno snack utilizzato sempre più spesso, ma fa davvero bene alla salute? Scopriamolo insieme.

Barretta proteica: prima di metterla nella borsa da palestra o nello zaino, è importante avere un’idea di quante proteine ​​hai veramente bisogno di mangiare ogni giorno.

Tale quantità varia in base a una serie di singoli fattori. Ecco quali fanno bene e quali evitare.

Barretta proteica: quali comprare?

Se includerai barrette proteiche nella tua dieta, sia come normale spuntino tra i pasti, sia come opzione per sopperire la fame, devi leggere e comprendere le etichette degli ingredienti per scegliere le opzioni più salutari per te.

Le linee guida

Contenuto di proteine

Per uno spuntino tra pasto o pre o post allenamento, cerca una barretta con almeno 20 grammi di proteine.

Una barretta sostitutiva del pasto dovrebbe contenere almeno 30 grammi di proteine.

Se la tua barretta preferita rientra in questi parametri, puoi sgranocchiarla con una manciata di noci per fare la differenza.

Il corpo può digerire solo tra 20 e 40 grammi di proteine ​​in una sola vola.

Tipo di proteine

Le proteine ​​nelle barrette provengono in genere da latte o da fonti vegetali.

I più comuni sono il siero di latte, soia, uova, latte, riso; piselli e canapa. Se hai allergie, assicurati di scegliere una barretta basata su un tipo di proteina che puoi tranquillamente mangiare.

Calorie

Se stai cercando un barretta da mangiare tra i pasti, attieniti a una che abbia circa 220 a 250 calorie. Una barretta proteica che può essere consumata per un pasto completo può contenere da 300 a 400 calorie.

Grasso

Dieci o 15 grammi di grasso totale sono l’ideale e non più di due grammi di grassi saturi. Evita i grassi trans malsani che si trovano negli oli parzialmente idrogenati.

Fibra

Questo elemento è fondamentale: maggiore è la quantità di fibre in una barretta, tanto più elevata sarà la probabilità di mantenere la pancia piena fino al prossimo spuntino o pasto. Non accontentarti di meno di 3-5 grammi di fibra in una barretta proteica.

Zucchero

Fai attenzione alle barrette proteiche che contengono troppo zucchero.

Alcuni hanno un certo livello di dolcezza con ben 30 grammi di zucchero aggiunto, quando l’ideale è di circa cinque grammi o meno.

I dolcificanti artificiali (come eritritolo, sorbitolo e maltitolo) non sono un’opzione migliore: spesso causano gonfiore e gas.