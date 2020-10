Bari, il traghetto Rhapsody con 800 migranti a bordo approda in porto: scalo tecnico

Dopo l’arrivo al porto di Bari, i migranti saliranno a bordo dei bus che li trasferiranno nelle sedi designate. Sul posto, un vasto schieramento di esercito e forze dell’ordine.

È approdato questa mattina al porto di Bari con una 80ina di migranti a bordo: si tratta del traghetto Rhapsody, partito lo scorso martedì sera dalle coste siciliane.

La nave è arrivata nel capoluogo pugliese per uno scalo tecnico. I natanti, a bordo dell’imbarcazione, hanno superato il periodo di quarantena e sono stati sottoposti agli screening di controllo, per scongiurare eventuali contagi da coronavirus.

Come riferisce anche Il Giornale di Puglia, dall’indagine epidemiologica si è accertata la negatività di tutti i membri a bordo del traghetto.

“Tra i natanti a bordo ci sono minori e persone in condizioni di vulnerabilità che seguiranno percorsi prioritari, attraverso la collocazione in strutture idonee indicate dal Ministero dell’interno”