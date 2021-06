Tragedia a Bari, si sfonda il lucernario e precipita per 9 metri: 16enne morta sul colpo

Tragedia a Bari, si sfonda il lucernario e precipita per 9 metri:...

La tragedia è avvenuta in un palazzo nel quartiere Madonnella poco dopo le 21 di giovedì sera.

La ragazza era con alcuni amici quando si è verificato il drammatico incidente. Accertamenti in corso per verificare la sicurezza del luogo in cui è avvenuto l’incidente.

Tragedia nel quartiere Madonnella a Bari

Era con alcuni amici quando si è verificata la tragedia che le è costata la vita.

Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere precipitata per 9 piani, mentre si trovava su un lucernario di un palazzo nel quartiere Madonnelle di Bari.

L’adolescente si trovava con alcuni amici, non è ancora ben chiaro il motivo, quando il vetro del lucernario ha ceduto, facendola precipitare per oltre 10 metri.

Allertati i soccorsi, per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che dovrà ora ricostruire la dinamica della tragedia.

Leggi anche –> 16enne fugge di casa dopo una lite con i familiari: le condizioni della ragazza

Aperta un’indagine

Al momento si esclude l’ipotesi del gesto volontario.

Sono in corso accertamenti per verificare lo stato dei luoghi e l’accessibilità al terrazzo.

Come riferisce anche Fanpage, la pm di turno Desireè Digeronimo ha disposto il sequestro del terrazzo.

A breve sarà aperto un fascicolo d’indagine, che potrebbe diventare un’inchiesta per omicidio colposo, per accertare eventuali responsabilità.

Leggi anche –> Arezzo, 16enne cade dal lucernario il primo giorno di scuola: grave