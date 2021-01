Bari, per evitare la multa fugge e trascina con l’auto un agente della municipale: il vigile è grave

Bari, per evitare la multa fugge e trascina con l’auto un agente...

L’uomo, che stava gettando i rifiuti in strada, è stato arrestato dopo una breve fuga.

i fatti si sono verificati questa mattina nel quartiere periferico di Ceglie Del Campo. Le accuse sono di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, omissione di soccorso e tentato omicidio.

Fugge all’alt e travolge un vigile

È accaduto tutto in una manciata di minuti. Alcuni vigili urbani lo hanno notato mentre depositava un sacchetto dell’immondizia al di fuori dell’orario consentito e, per di più, ai lati del cassonetto e non al suo interno.

Così gli hanno intimato di fermarsi, ma l’uomo, un 44enne incensurato di Ceglie Del Campo, quartiere periferico in provincia di Bari, è fuggito via, ignorando l’alt della municipale.

Nella sua fuga in auto però ha trascinato con sé, almeno per una decina di metri, uno dei vigili che stavano effettuando il controllo.

L’agente è poi caduto in strada, mentre l’uomo ha proseguito la sua corsa.

Automobilista fermato e arrestato

Neppure un’ora dopo il ferimento dell’agente, l’automobilista coinvolto nella vicenda è stato rintracciato e fermato nei pressi del porto del capoluogo pugliese.

Come riferisce anche Fanpage, l’uomo dovrà ora rispondere di accuse pesanti, quali: resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, omissione di soccorso e tentato omicidio.

Il vigile investito dall’auto in corsa è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Bari. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi.

L’agente ha riportato diverse lesioni a seguito dell’impatto con la vettura e poi con l’asfalto.

L’uomo che lo ha investito è un 44enne del posto, senza precedenti penali.

Sorpreso a gettare l’immondizia al di fuori dell’orario consentito e non nel cassonetto, gli è stato intimato l’alt dai vigili, che lui ha ignorato.

Nella fuga ha trascinato con la sua vettura uno degli agenti, che è ora in gravi condizioni.