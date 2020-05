Bari, donna trovata morta in casa: s’indaga sulle cause. Il marito in...

Tragedia a Bari, dove una donna di 62 anni è stata trovata morta nella sua abitazione. S’indaga sulle cause del decesso.

In casa con la donna rinvenuta senza vita c’era anche il marito, in evidente stato confusionale. Il dramma è avvenuto nel quartiere Madonnelle di Bari.

Un giallo ancora tutto da ricostruire quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Emanuele Mola, nel quartiere Madonnelle di Bari.

Come riferisce anche Fanpage, una donna sulla 60ina è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Vicino a lei, gli agenti di polizia, giunti sul posto, hanno trovato anche il marito della vittima, in evidente stato confusionale.

Sul posto anche un’ambulanza, ma per la 62enne non c’è stato nulla da fare. Le indagini della Polizia proseguono a tutto campo, per accertare le cause del decesso.

Nei prossimi giorni sarà disposto l’esame autoptico sul corpo della vittima, che potrebbe essere deceduta per cause naturali.

Ascoltato anche il marito della signora, che era in casa con lei al momento del ritrovamento. All’arrivo degli agenti di polizia l’uomo era in evidente stato confusionale e visibilmente agitato.

È plausibile che il marito della signora venga ascoltato dagli uomini della Polizia per fornire dettagli sulle ultime ore di vita della vittima.