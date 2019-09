La bardana è una pianta. La radice è talvolta usata come cibo. La radice, la foglia e il seme sono usati per diversi usi in medicina.

Bardana: gli usi

Le persone assumono tale pianta per aumentare il flusso di urina, uccidere i germi, ridurre la febbre e “purificare” il sangue.

Viene anche usata per trattare raffreddori, cancro, anoressia nervosa, disturbi gastrointestinali, dolori articolari (reumatismi), gotta, infezioni della vescica, complicanze della sifilide e condizioni della pelle tra cui acne e psoriasi.

La pianta, inoltre, è anche usata per l’ipertensione, l’indurimento delle arterie (arteriosclerosi) e le malattie del fegato. Alcune persone usano la bardana per aumentare il desiderio sessuale.

La pianta viene applicata sulla pelle quando è secca secca (ittiosi), per l’acne, la psoriasi e l’eczema.

La bardana è stata associata ad avvelenamenti perché alcuni prodotti sono stati contaminati con radice di belladonna o mortale belladonna. Queste erbe contengono una sostanza chimica velenosa chiamata atropina.

Cancro al seno

Le prime ricerche suggeriscono che l’uso di un prodotto specifico contenente radice di bardana, acetosa di pecora, corteccia di olmo scivoloso e rabarbaro (Essiac, Resperin Canada Limited) non migliora la qualità della vita nelle persone con carcinoma mammario.

Diabete

Le prime ricerche suggeriscono che mangiare pastella preparata con radice di bardana essiccata insieme a burro, acqua, sale, dolcificante artificiale ed estratto di zenzero previene un picco di zucchero nel sangue dopo aver mangiato nelle persone con diabete.

Ulteriori usi

Ritenzione idrica.

Febbre.

Anoressia.

Condizioni di stomaco.

Gotta.

Acne.

Pelle gravemente secca

Psoriasi.

Altre condizioni.

Sono necessarie ulteriori prove per valutare l’efficacia della pianta in questione per questi usi, seppur palliativi.

Come funziona la bardana?

La pianta contiene sostanze chimiche che potrebbero avere attività contro i batteri e l’infiammazione.

La dose appropriata di bardana da utilizzare come trattamento dipende da diversi fattori come l’età, la salute e diverse altre condizioni.

Al momento non ci sono abbastanza informazioni scientifiche per determinare un intervallo adeguato di dosi per la bardana. Tieni presente che i prodotti naturali non sono sempre necessariamente sicuri e che i dosaggi possono essere importanti.

Assicurati di seguire le indicazioni pertinenti sulle etichette dei prodotti e consulta il tuo farmacista o medico o altro professionista sanitario prima dell’uso.