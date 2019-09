Barbara Palombelli confessa ‘Non ho più una vita’: tra vita privata e lavoro, l’amara verità

Forum, Barbara Palombelli fa una confessione sulla sua vita privata: “Non ho più una vita”

La conduttrice di Forum, Barbara Palombelli, fa una confessione sulla sua vita privata e svela quale è il suo sogno nel prossimo futuro, l’intervista al quotidiano Messaggero.

Barbara Palombelli: “Non ho più una vita”

La conduttrice romana è al timone di Forum dal 2013. Quest’anno, la trasmissione giunge alla 35° edizione e, come sempre, sono trattati argomenti molto importanti e attuali. La stagione televisiva si è aperta la settimana scorsa con un argomento molto sentito nel nostro paese come quello dell’identità perduta sulla rete. Per Barbara Palombelli è una periodo particolarmente positivo sopratutto in abito professionale.

E’ alla conduzione di tre programmi di Forum, Lo Sportello di Forum e Stasera Italia. Nell’ultima intervista rilasciata al Messaggero, la conduttrice romana ha confessato che non ha più una vita da quando è diventata il volto delle trasmissioni di Mediaset ma che questa è una cosa positiva in quanto è una sfida e soprattutto perché è un tipo di TV utile:

“Non ho più una vita, ma va benissimo così. L’idea di lavorare tanto a un’età in cui si dovrebbe fare un passo indietro mi piace molto. E poi è una TV utile, quella che faccio con Forum”.

Il sogno della conduttrice romana

Nel corso dell’intervista al quotidiano citato, Barbara Palombelli ha svelato quali sono i suoi sogni per il futuro. Nel dettaglio, la moglie di Francesco Rutelli ha affermato che le piacerebbe condurre il TG satirico di Antonio Ricci, Striscia La Notizia.

La conduttrice romana ha ironicamente affermato che nel corso della sua carriera lei e suo marito hanno ricevuto molti tapiri e per questo motivo le piacerebbe tanto passare dall’altra parte in veste di presentatrice della trasmissione. Inoltre è attualmente impegnata alla stesura del suo romanzo sulla capitale del nostro Paese.