‘In bici contromano’ Barbara Palombelli, incidente di Corso Francia: la conduttrice contro le ipocrisie della rete

La conduttrice di Forum è tornata sotto la luce dei riflettori dopo una confessione davvero agghiacciante. Riguardo l’incidente in Corso Francia, dove due ragazze giovanissime di soli 16 anni Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, hanno perso la vita, la conduttrice si è voluta esprimere al riguardo.

In merito a questo tragico incidente, Barbara ha deciso di esprimere la sua opinione riguardo il tragico incidente.

La conduttrice di Forum infatti ha fatto una confessione agghiacciante. Barbara infatti si è espressa riguardo all’incidente di Corso Francia, criticando il clima di ipocrisia che aleggia intorno alle due ragazze decedute. La conduttrice infatti si sente molto vicina alle due giovani, confessando che lei, come tanti altri adolescenti, alla sua epoca, era abituata a sfidare la sorte passando con il rosso e andando in moto senza casco.

La conduttrice lo ha fatto sapere tramite un messaggio social, dove sottolinea che questo tipo di incoscienza c’è sempre stata in ognuno di noi:

“Ero una scellerata, correvo in moto senza l’età e senza casco, passavo col rosso, con i miei cugini scendevamo in bici contromano la salita di Anzio, prendevamo il gommone e ci tuffavamo col motore acceso, nell’euforia degli anni Sessanta gli zii cacciatori ci facevano sparare e ci imponevano prove di coraggio”.

Un modo, quello di Barbara di sottolineare che anche chi è dell’epoca passata, ha comunque sfidato la sorte come le due giovani

“Non mi sono mai drogata e non ho mai bevuto ma quando potevo, come tutti gli adolescenti del mondo, sfidavo la morte per iniziare la vita.Sono più umile di tanti di voi e credo di essere soltanto una fortunata sopravvissuta“.