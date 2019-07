Barbara Palombelli devastata: ‘Sono sconvolta dalla notizia della sua morte’

Barbara Palombelli in un lungo post su Facebook denuncia la sua verità circa la notizia che ha sconvolto il nostro paese poche ore fa

Barbara Palombelli pubblica delle parole che sanno di fuoco su Facebook ( il network sul quale predilige condividere post ) dopo gli eventi che hanno seguito la notizia che ha sconvolto il pese e aperto sulla falla circa le forze dell’ordine.

Barbara Palombelli e lo sdegno verso le autorità

In particolar modo Barbara Palombelli non tollera come hanno agito le autorità e mostra sdegno nei confronti di chi dovrebbe garantire la sicurezza a Roma. La conduttrice si è espressa in seguito, chiaramente, alla morte del carabiniere Mario Rega Cerciello, 35 anni, ucciso da due uomini.

“Ho abitato tredici anni in Prati”

Barbara Palombelli non si capacita di quello che è successo

Afferma la conduttrice di Stasera Italia e di Forum, proseguendo nel post in modo molto crudo:

“a pochi metri da via Pietro Cossa… mi ero sempre sentita molto sicura in quella zona della città. Mia madre abita lì. Sono sconvolta dalla notizia della morte del giovane carabiniere. Mi chiedo anche però: chi controlla, chi dovrebbe prevenire, chi ha la responsabilità dell’ordine pubblico???”.

Delle domande e delle affermazioni che non lasciano spazio a fraintendimenti: la Palombelli è particolarmente irritata dal comportamento dell’autorità e il problema, a suo parere, è proprio di chi controlla e chi dovrebbe dare più protezione alle persone.

La Palombelli non le manda a dire e dice tutto quello che pensa

Insomma, Barbara non le manda a dire e pubblica questo post proprio per far capire quanto si potesse evitare la morte di questo carabiniere: se solo ci fosse stata più protezione da parte dei vertici adibiti, quest’ennesima tragedia sarebbe stata evitata.

Le parole di fuoco di Barbara sono arrivate, insomma, al suo enorme seguito. Ci resta solo da capire se ci sarà una risposta nelle prossime ore da parte delle autorità e se le cose cambieranno in positivo per quanto concerne la protezione delle persone.