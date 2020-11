Barbara Palombelli, chi è la conduttrice di Stasera Italia e Forum

Barbara Palombelli, giornalista e non solo, chi è la conduttrice del programma Stasera Italia: vita privata, carriera e curiosità.

Chi è Barbara Palombelli

Barbara Palombelli è nata a Roma nel 1953 in una famiglia numerosa: ha tre fratelli. Ha sempre amato passare il tempo sui libri, adorava studiare e si è laureata in Lettere.

Dopo aver concluso gli studi ha collaborato con molti quotidiani e riviste importanti come ‘Repubblica2, ‘Il Giornale’, ‘Corriere della Sera’ e ‘L’europeo’.

Non è il giornalismo su carta stampata quello che vorrebbe e quindi decide ben presto di far carriera nel mondo televisivo: nel 1987 ha realizzato molte interviste per Domenica In. Fu solo l’inizio della sua carriera televisiva che la condurrà a Forum e anche a Stasera Italia.

Carriera televisiva e in radio

Nel 1988 ha preso parte a ‘Samarcanda’ e poi nel 1993 ha condotto ‘Italiani’. Nel 1998 ha lavorato per la Mediaset in ‘Persiane Chiuse’. Nel 2002 è stata giudice ufficiale del programma ‘Destinazione Sanremo’ in onda su Rai2.

Successivamente è stata conduttrice di ‘Otto e mezzo’, Punto a capo’, ‘TG5’, ‘Quarto Grado’ e ‘Matrix’.

Nel 2013 ha iniziato a condurre ‘Forum’ e tutt’ora ne è a capo e va regolarmente in onda. Oltre a Forum conduce molti altri programmi come ‘ Stasera Italia’, ‘Forum presenta: Libere dalla violenza?’, ‘Forum presenta: I nuovi diritti’.

Sul suo profilo Instagram Barbara Palombelli pubblica molto della trasmissione Stasera Italia.

Si legge su CiaoStyle.it che in questi anni la Palombelli ha anche lavorato in radio per la Rai Radoi2 in ‘Se sta telefonando’, ‘Il gambero’ e ‘ 28 minuti’.

Vita privata e curiosità

Barbara Palombelli si è sposata nel 1982 con Francesco Rutelli, un politico affermato. Il marito di Barbara è stato Vicepresidente del consiglio dei Ministri, Ministro dei beni culturali e delle Attività Culturali sotto il governo Prodi.

I due hanno avuto 1 figlio naturale di nome Giorgio e 3 figli adottivi di nome Monica, Serena e Francisco. Proprio la figlia Serena ha partecipato al Grande Fratello nel 2019.

Si legge su Dilei.it che la Palombelli si mostra come una donna estremamente legata alla sua privacy e sui social non posta molto di sé, piuttosto ama pubblicare parti inerenti al suo lavoro.

Barbara ha un adorabile cagnolino di nome Appia, preso poco dopo aver perso la sua amata cagnolina Camilla.

Autrice anche di alcune opere letterarie la Palombelli ha pubblicato: “Famiglie d’Italia. Un secolo di personaggi e di storie”, “Registi d’Italia”, ”Mai Fermarsi”, “C’era una ragazza” e “Diario di una mamma giornalista”.