Barbara D’Urso ‘Non ho più una vita se**uale’: la confessione privata della conduttrice di Pomeriggio cinque

Barbara D’Urso, Regina di Canale 5, nel corso dell’intervista a Filippo Nardi a Pomeriggio 5, fa una confessione inerente alla sua sfera intima. Ecco cosa ha rivelato in diretta

Da Lunedì pomeriggio, 9 Settembre, è ritornata a farci compagnia Barbara D’Urso e il suo quotidiano appuntamento con ‘Pomeriggio 5’.

La Regina di Canale 5 in occasione della prima puntata del suo format, ha invitato in studio uno degli ex concorrenti della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi.

Stiamo parlando di Filippo Nardi, con il quale ha trascorso parte delle sue vacanze estive.

I sue si sono mostrati sui social nell’arco delle settimane insieme riprendendosi in video divertenti e carichi di Humor, facendo sognare i fan e i magazine di Gossip sulla presunta nascita di una ‘love story’.

Barbara D’Urso presenta il suo ‘fidanzato virtuale’

Ha esordito così la conduttrice partenopea nel presentare Filippo Nardi, con il quale ha smentito presunti flirt e storie d’amore varie.

Anche se i fan non possono negare di averci quasi sperato. La conduttrice alla sua entrata in studio ha subito voluto ironizzare sui rumors che nelle ultime settimane stanno circolando sul loro conto:

‘Ci siamo fidanzati ma non me ne sono accorta’

poi la domanda a sangue freddo, all’ex naufrago dell’Isola dei famosi:

‘tu non ci hai mai provato con me, perchè’

la domanda della conduttrice ha scatenato subito l’ilarità del pubblico, che si è spenta dopo la rivelazione della Regina di Canale 5:

‘Abbiamo scoperto che siamo molto simili. I nostri amici dicono che staremmo molto bene insieme. Siamo diventati grandi amici: se ci fosse stata una storia tra noi non mi sarei mostrata in casa mia con lui’

Poi ha concluso rivelando che all’epoca Filippo Nardi era già impegnato con un altra donna, una frequentazione che poi non sarebbe andata a buon fine.

Barbara D’Urso confessa: ‘Sono anni che non lo faccio’

L’esilarante siparietto viene poi smorzato dalla padrona di casa, la quale con le sue risposte si dichiara ancora ufficialmente single, e a tal proposito con la sua ironia di sempre conclude: