Barbara D’Urso la verità sulle luci esagerate in studio: ‘Lo faccio per…’

La amatissima conduttrice di canale cinque, Barbara D’Urso ha svelato il perché usa le luci sul viso. Una risposta spiazzante.

In tanti hanno notato che la chiacchieratissima Barbara D’Urso, regina indiscussa della famiglia Mediaset, ha un piccolo trucco per apparire sempre giovane. A rivelare il motivo di questa particolare scelta è stata proprio lei in prima persona.

Barbara ha fatto di quelle luci parte del segreto del suo successo. Pochi giorni fa ha festeggiato il suo compleanno e si sta preparando a dire addio ai suoi programmi Domenica Live e Pomeriggio Cinque.

LEGGI ANCHE –> Barbara d’Urso asfalta la Leotta: ‘Stia zitta, piuttosto si chiuda in casa!’

Barbara D’Urso, la verità sulle luci esagerato sul volto

Presto i programmi di Barbara D’Urso si fermeranno per la solita pausa estiva. Mancherà a tantissimi telespettatori il suo appuntamento quotidiano. Barbara sa come tenere compagnia, soprattutto al pubblico di casalinghe che intrattiene nel pomeriggio tra cronaca e gossip.

Vi siete mai fermati a notare le luci nel suo studio? La stessa conduttrice ha ammesso di usarle in modo eccessivo per un motivo ben preciso. A guardarla, infatti, sembra ancora una ragazzina.

Ormai ha già superato da qualche anno i 60 anni, ma in molti credono che ne abbia appena 40. Ama tenersi in forma con esercizi fisici e alimentazione misurata. Ad esaltare la sua silhouette tubini stretti, abiti scollati, trucco e parrucco.

Barbara asfalta tutti

Durante una puntata della sua trasmissione, lei stessa ha spiegato il motivo delle luci che in molti hanno criticato (tra l’altro non è la sola in Tv a farne uso). Barbara ha svelato:

“Uso le luci abbaglianti perché non mi sono mai rifatta e preferisco migliorarmi con le luci anziché con la chirurgia plastica“

Tempo fa a Pomeriggio Cinque ci fu un piccolo guasto per i suoi faretti che svelò come era il suo viso privo di quelle luci immense. Servono quelle luci per mascherare abilmente i piccoli difetti come le rughe. Persino il fotografo Oliviero Toscani a Ogni Mattina criticò l’uso di quelle luci: la presentatrice diventava una caramella da leccare.