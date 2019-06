Barbara D’Urso ‘Si è ubriacata’: il video pubblicato su Instagram fa il giro del web

Barbara D’Urso già sente la mancanza del suo Grande Fratello, ma la vita social attiva di certo non le manca. Ecco cosa è successo poche ore fa

La nostra queen degli ascolti Barbara D’Urso non smette mai di sorprendere. Anche se adesso non è più presente in Tv come prima, la conduttrice è sempre attivissima sui social. Sul suo profilo instagram ha condiviso una storia piuttosto strana.

Barbara D’Urso, la sua pecorella è ubriaca

La conduttrice Barbara D’Urso resterò ancora un po’ con il suo amatissimo pubblico di Live non è la D’Urso ma solo per poco. Anche la conduttrice più vista dell Tv andrà in vacanza. Sicuramente però la presentatrice di canale cinque non abbandonerà mai i social. Anche l’anno scorso, in vacanza con Cristiano Malgioglio non dimenticò di aggiornare i suoi profili.

Adesso che ha una amichetta speciale, la sua pecorella, ha anche un altro motivo per essere attiva: descrivere le sue attività. E’ da quando l’ha trovata nelle sue uova di Pasqua che non ha mai smesso di raccontare le sue strane avventure.

La D’Urso e la pecorella ubriaca

Questa volta ha mostrato una pecorella piuttosto alticcia. Il suo pupazzetto, infatti, ancora vestito da spice girls ha alzato un po’ il gomito. Ha voluto partecipare il video per concludere il Grande Fratello ma da allora non ha mai smesso di indossare quei vestitini.

Barbara ovviamente ha scherzando muovendo la pecorella come il pupazzetto avesse veramente bevuto troppo. Insomma la sua verve ironica e divertente non si ferma mai, anche quando è lontana dalla Tv. Una conduttrice più unica che rara!

C’è chi la vorrebbe anche al timone del Grande Fratello vip, visto il grande successo o ancora una volta confermato della sua edizione nip. Però pare che in lizza il nome non sia il suo, bensì quello di Alfonso Signorini.

Ecco il video della pecorella ubriaca.