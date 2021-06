Pomeriggio 5 chiude i battenti, ma vedremo comunque tornare Barbara D’Urso a settembre 2021. Ma chi ci sarà al posto della Regina di canale 5?

Ogni anno Pomeriggio 5 va in pausa estiva, da parte di Barbara d’Urso i ringraziamenti alla squadra di lavoro che l’ha accompagnata con diversi collegamenti ma nessuno in presenza.

Barbara D’Urso la ‘Regina del pomeriggio sul 5’

Si spera che nel prossimo inverno la pandemia sia solo un ricordo. La conduttrice, al momento del congedo dal pubblico ha promesso per settembre tante novità e progetti.

Per quanto anche Pomeriggio 5, andrà regolarmente in onda, come annunciato dalla conduttrice, potrebbero esserci delle clamorose novità. La rete infatti ha confermato un passato annuncio e si prepara per una nuova era.

Il cambio dei palinsesti ha toccato anche l’amata e poliedrica Barbara D’Urso.

L’inattesa notizia vede la conduttrice lasciare il posto a due grandi personalità sempre del piccolo schermo. A prendere il posto della D’Urso sul celebre programma di “Domenica Live” avremo due volti già arci noti al pubblico.

Leggi anche -> Giovanna Astolfi, chi è la moglie di Marco Liorni: non immaginerete mai come si sono conosciuti

Leggi anche -> Netflix sull’app Android, non farà più aspettare per la visione: in arrivo download parziali

Nomi in attesa di conferme

A informare del cambiamento Davide Maggio, sempre prodigo di dare informazioni ai più curiosi che riguardano le ultime novità televisive.

Inoltre in una sua diretta Instagram Pomeriggio 5 ha affermato che il programma dovrebbe andare in onda dalle 18 alle 18.45.Verrebbero dunque tagliati almeno 20-30 minuti di programma, in pratica il tempo dedicato all’attualità.

Tra i nomi destinati a sostituire la D’Urso c’è la simpatica ed elegante conduttrice Silvia Toffanin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Toffanin (@silviatoffanin.official)

Alla Toffanin si vocifera possa affiancarsi il collega Gerry Scotti. Altri due capi saldi del piccolo schermo sono Stefano De Martino, e la naufraga, Elisa Isoardi. Un ultimo nome quello della grande e bellissima conduttrice Lorella Cuccarini.