Barbara D’Urso ‘Te*te al vento!’ Beccata dai paparazzi in topless al mare: fisico da urlo – Foto

Barbara D’Urso non è più una ragazzina ma con il suo topless ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice di Pomeriggio cinque ha esibito un corpo da urlo

Un corpo che fa invidia alle 20enni quello di Barbara D’Urso. La conduttrice Mediaset, sulla rivista Io Spio appare senza veli, completamente nuda… o quasi. Insomma, al mare, la nostra Carmelita si rilassa e lascia che il sole accarezzi ogni parte del suo corpo, anche quelle che per pudore si tengono nascoste.

Barbara D’Urso in topless al mare, beccata dai paparazzi

La conduttrice di Pomeriggio cinque si è fatta beccare dai paparazzi di Io Spio in topless. Un corpo in piena forma quello esibito dalla presentatrice partenopea. C’è da dire che con la silhouette che si ritrova e che esibisce con eleganza nei suoi vestitini tutti i giorni in Tv non c’era che aspettarsi un exploit del genere.

Di certo non immaginavamo diversamente. Barbara porta divinamente la sua età. A 62 anni il seno di Barbara è davvero un miracolo divino: la conduttrice, come spesso ricorda, non è ricorsa al chirurgo, eppure ha un seno tonico e alto. Per la sua pausa, Barbara ha scelto la Versilia. Mediaset le aveva chiesto di allungare il programma che ha regalato alla rete successi incredibili, Live non è la D’Urso, ma la conduttrice non se l’è sentita.

La dottoressa Giò al mare, silhouette perfetta

Forse per non dare troppo nell’occhio e farsi riconoscere subito, Barbara ha indossato un capellino blu da poliziotta molto sensuale. Le foto parlano da sole. Barbara D’Urso è davvero splendida. Lato B e seno da urlo. Tutti si girano a guardala, ma solo pochi la riconoscono in spiaggia. Nonostante la bellezza, c’è da dire però che Barbara è ormai single da anni.

Non riesce a trovare l’uomo adatto a lei, alla sua altezza. In effetti, una donna come Barbara ha bisogno di un uomo che sappia tenerle testa ma che sia anche dolce e tenero con lei. Ci riuscirà mai? Noi ci auguriamo di sì.

Ecco le foto pubblicate sul settimanale Io Spio.