Mediaset, svolta drastica: incubo Coronavirus, si mette male per la D’Urso

Indiscrezioni sempre più insistenti suggeriscono che i piani alti di Canale 5 abbiano deciso di far slittare i progetti televisivi di Barbara D’Urso.

Grande Fratello Nip, arrivederci. Potrebbero essere definitivamente perdute le speranze di vedere Barbara D’Urso al timone della prossima edizione del reality show GF Nip.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip 4, i piani alti di Cologno Monzese stanno decidendo il da farsi con le trasmissioni tv programmate per l’estate 2020. L’emergenza sanitaria nazionale ha scombussolato il palinsesto e non permette di fare previsioni a breve termine.

L’indiscrezione bomba di Dagospia

Stando ai rumors divulgati dal giornalista Giuseppe Candela di Dagospia.com, il reality show destinato a Barbara D’Urso potrebbe non esser più trasmesso nel mese di settembre. Tuttavia sembra sia stato confermato Temptation Island, noto love game condotto da Filippo Bisciglia.

Gli autori Mediaset hanno gelato gli entusiasmi e la notizia del dietrofront ha lasciato la 62enne napoletana con l’amaro in bocca. A causa della pandemia Covid-19 e all’incertezza sulle date della ripresa del regolare palinsesto, i progetti televisivi di Barbara D’Urso sono rovinosamente sfumati.

Lo scorso febbraio, infatti, la regina di Canale 5 aveva annunciato con orgoglio che a settembre 2020 sarebbe partito il suo Grande Fratello Nip. Ma dopo che l’epidemia Coronavirus è esplosa in tutta la sua gravità, il reality show ha subito un posticipo per ovvie ragioni.

Il ribaltone nel palinsesto televisivo di Mediaset

Tuttavia, a spadroneggiare nel palinsesto autunnale di Canale 5 ci penseranno Temptation Island Nip e Temptation Island Vip. Sì, avete capito bene: non una, bensì due edition.

Tutto ciò sta chiaramente aprendo molte riflessioni sul web. Il popolo dei social non trova pace: perché la prossima edizione del GF Nip non può essere riprogrammata per settembre/ottobre 2020 esattamente come il love game Temptation Island? Sfortunatamente, questo non ci è dato sapere.