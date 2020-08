Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso svela la data del ritorno in tv

La regina di Cologno Monzese ha ufficialmente annunciato la nuova stagione di Pomeriggio Cinque, trasmissione Mediaset che fa dell’informazione, intrattenimento e spettacolo le parole chiave di un successo che dura da oltre dodici anni.

Una nuova partenza pregna di novità quella di Pomeriggio Cinque. Su Canale 5 torna, dopo una lunga pausa estiva, il leggendario programma di infotainment, che vedrà al timone ancora una volta Barbara D’Urso.

Il countdown è già iniziato. Tra meno di un mese la conduttrice napoletana tornerà nel suo studio televisivo alla guida di Pomeriggio Cinque. Un annuncio che la regina di Cologno Monzese ha dato, con una punta di scaramanzia, direttamente dal suo profilo di Instagram.

Pomeriggio Cinque torna in tv il prossimo 7 settembre

Non sta più nella pelle, Barbara D’Urso. La sessantatreenne partenopea scalda i motori per tornare con la sua verve e la sua solarità nelle case degli italiani. Meno di un mese, dunque, all’inizio della stagione 2020-2021 di Pomeriggio Cinque.

Riprenderà uno dei tre rocciosi show che vedranno impegnata Barbara D’Urso sino alla fine del 2020. Mediaset, infatti, le ha rinnovato la conduzione di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

Barbara D’Urso si fa in tre e triplica il suo impegno a Canale 5

Il fiore all’occhiello di Pier Silvio è in fibrillazione e pronta a tornare con numerose novità e importanti ospiti quotidiani. Pomeriggio Cinque farà da traino a Domenica Live, in programmazione per la settimana successiva.

Sarà poi il turno di Live – Non è la D’Urso, show in prima serata che illuminerà l’autunno di Mediaset. Ma quali saranno le novità della nuova edizione? Nel quartier generale di Canale 5 tengono tutti le bocche cucite per non sciupare le sorprese.

Lavorando di fantasia, c’è chi auspica che intorno alle nuove puntate del suo show, l’esuberante napoletana possa proporre nuove interviste esclusive e personaggi di spicco. Barbara D’Urso, d’altronde, è una conduttrice di razza e sa come sbalordire il suo fedele pubblico.