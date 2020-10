Barbara D’Urso si spoglia troppo in pubblico, gli haters ‘Può far coppia con Gemma di Uomini e donne’

Barbara D’Urso si spoglia troppo in pubblico, gli haters ‘Può far coppia...

La conduttrice napoletana si mostra con indosso micro shorts che risaltano la sua silhouette: il web insorge.

Paparazzata dal settimanale Vero, Barbara D’Urso si mostra con un look pazzesco: mini shorts per una serata con amici. L’outfit scelto dalla conduttrice napoletana pare non sia stato apprezzato dai suoi seguaci: il web insorge.

Barbara D’Urso nel mirino della rete

Il suo enorme successo sul piccolo schermo è dovuto non solo alla sua bellezza che sembra non essere forgiata dal tempo, ma anche alla sua simpatia ed ironia. Barbara D’Urso, infatti, è uno dei volti più amati della televisione italiana e i suoi programmi continuano a collezionare record di ascolti.

Di recente, la conduttrice napoletana è stata paparazzata dal settimanale Vero mentre si trova per le vie di Milano per un’uscita con alcuni amici.

Lo scatto in questione, pubblicato sull’account IG della nota rivista di gossip, è subito finito nel mirino della rete. Per quale motivo? Molti utenti criticano la sua mise definita fuori luogo per una donna della sua età.

Piovono critiche per la conduttrice napoletana

Si torna a parla di Barbara D’Urso. Queste volta per lo street style fresco e brioso della conduttrice che ha lasciato il popolo del web senza parole.

Lo scatto, pubblicato sull’account ufficiale IG del settimanale Vero, ritrae la nota presentatrice con indosso mini shorts verde militare coordinati con la camicia:

“Simpatica, look se*y: – scrivono sull’account social del magazine – la conduttrice Barbara D’Urso incanta così i compagni di serata”.

Tuttavia, la foto in questione ha accesso una polemica sui social. Alcuni utenti, infatti, pensano che l’outfit scelto per la serata inadatto per una donna di 63 anni:

“Abbigliamento poco consono per una 63 enne”.

E ancora:

“Ci sono tanti look per mettere in evidenza le gambe ma i pantaloncini inguinali lasciamoli alle 15 enni”.

Non sono mancati gli utenti che hanno apprezzato il suo stile giovanile.