Barbara D’Urso, si rilassa in Abruzzo: le foto della sua super vacanza da vip

Barbara D’Urso ha scelto Pescara per le vacanze estive, ospite di Francesca Cardarelli e Vitantonio Liuzzi, che l’hanno ospitata sia nel loro stabilimento balneare “Penelope a mare” sia nel ristorante “Penelopina”, in pieno centro.

La conduttrice di Canale 5 si è concessa qualche giorno di relax lontano dai riflettori, vediamo la sua vacanza in Abruzzo.

Barbara D’Urso, in vacanza

Come tantissimi altri vip, anche Barbara D’Urso si sta godendo l’estate con una vacanza davvero glamour tutta italiana, dopo una stagione televisiva molto intensa.

Gli ultimi mesi hanno portato a galla tantissime novità per la conduttrice di Canale 5, infatti a settembre, non torneranno in onda né Domenica Live né Live non è la d’Urso.

E’ stata presa questa decisione da parte di Mediaset, per via dei bassi ascolti.

Ma la conduttrice non si arrende e tornerà comunque con Pomeriggio Cinque sempre con tantissimi ospiti e notizie choc.

Intanto Barbara si gode la sua pausa estiva e ha scelto di trascorrerla proprio in Abruzzo tra giri in barca e tramonti mozzafiato nei pressi di Pescara.

Sui suoi social nelle ultime settimane, ha postato tantissime foto che la ritraggono durante le sue vacanze estive, mentre si rilassa e diverte.

Barbara D’Urso in costume ha conquistato il web

Barbara d’Urso, nonostante i suoi 64 anni, si è mostrata sui social con un fisico mozzafiato.

Non solo il suo animo è giovanile, ma anche il suo corpo.

Infatti lei ci tiene molto a mantenersi in forma, si allena sempre e come sappiamo tutti, il suo sport preferito è il ballo.

Spesso pubblica i video dei suoi allenamenti in compagnia del suo maestro di danza.

Ma come abbiamo detto in precedenza, in questi ultimi giorni condivide delle immagini davvero bollenti e ogni volta riceve migliaia di like e commenti super positivi.

