Barbara D’Urso si sdraia sul divano e si apre la gonna: la foto virale

Una foto che ha fatto il boom di like: nonostante Barbara D’Urso non sia più una ragazzina ha una sensualità disarmante.

La conduttrice ha veramente lasciato a bocca aperta tutti i suoi numerosissimi fan. Barbara D’Urso sui social con la sua ultima foto ha sbancato: migliaia di like più che giustificati dato che la conduttrice si è mostrata in tutta la sua bellezza.



Barbara di certo non è più una ragazzina ma ha una bellezza che non subisce per niente il passare del tempo. In barba a tutti gli insulti e le critiche che ogni giorno le piovono addosso, la presentatrice Mediaset continua a postare tantissimi scatti sui social.

Barbara D’Urso, la foto sui social fa impazzire i fan

Scatto a luci rosse per Barbara D’Urso: la conduttrice, che sembra non conoscere limiti, ha dato prova ancora una volta della propria intramontabile capacità di ammaliare uomini e donne. Nella foto Barbara è stesa sul divano e ha addosso un abito bianco tipo da sposa di pizzo.

Un vedo non vedo che rende il tutto ancora più friccicarello. I complimenti sotto la foto che ha voluto condividere sul suo seguitissimo instagram i complimenti non ma nemmeno le critiche, come sempre.

Barbara e il successo di Pomeriggio cinque e Domenica Live

Il successo dei suoi programmi è indice del fatto che viene tanto criticata soprattutto per invidia. La bella Barbara, infatti, ospita tanti opinionisti che toccano i temi più IN come il Grande Fratello vip, per esempio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)



Nella casa, di recente Tommaso Zorzi ha fatto più volte la sua imitazioni e lei non si è mai offesa, anzi è sempre stata felice di mostrare le sue clip divertenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)



Con il gieffino il rapporto è buono e lei è una delle sue sostenitrici. Sicuramente Barbara tra tutti tifa proprio per lui e la sua vittoria.