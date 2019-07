Barbara D’Urso senza trucco e luci al mare, ‘Irriconoscibile’: la foto sui social – Foto

Barbara D’Urso la foto senza trucco lascia i fan senza parole, la bravissima conduttrice di Canale Cinque si mostra tutta al naturale

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più apprezzate e seguite dal pubblico italiano. La sua simpatia e la bravura con cui conduce i suoi programmi televisivi, la distingue dai tanti colleghi che cercano di tenerla testa.

Barbara D’Urso in vacanza

La bellissima conduttrice dopo la chiusura dei suoi programmi, ha deciso finalmente di prendersi un po di pausa dal mondo dello spettacolo e di dedicare un po di tempo a se stessa. Una mini vacanza per la brava conduttrice, che dopo un anno di duro lavoro, ha deciso finalmente di rilassarsi nella sua città natale.

La conduttrice infatti, lo fa sapere tramite stories su Instagram e foto postate sui social. La D’Urso infatti, nelle ultime ore, ha postato una foto dove si mostra completamente rilassata tra mare e musica. La foto postata dalla conduttrice però non è passata inosservata ai milioni dei suoi followers su Instagram, che hanno notato un particolare che di certo non è passato inosservato agli occhi più attenti degli utenti.

Barbara D’Urso senza trucco

La bella conduttrice si trova in vacanza in pieno relax mostrando ai suoi fan più affezionati una sua foto completamente struccata. La foto sicuramente non è passata inosservata ai followers che hanno visto la conduttrice finalmente senza trucco e senza luci da studio. Nonostante l’età, Barbara si mostra sempre bellissima a dispetto di quanti in molti sostengono che viene aiutata dalle luci dei suoi programmi.

Anche questa volta la bella Barbara ha mostrato a chi la critica di continuo, che non ha bisogno di trucchi e luci, ma è bella anche senza trucco.

La conduttrice ha deciso di prendersi tre giorni lontano dal caos cittadino e dal lavoro, che ormai per un anno l’ha sfinita. La stessa infatti ha rifiutato di condurre altre due puntate di Live-Non è la D’Urso, ma la conduttrice non è riuscita e ha deciso di prendersi una pausa dal suo lavoro. A settembre però, come ha anche annunciato lei stessa, ritornerà a condurre i programmi più amati dagli italiani, ritornando più forte che mai.