Barbara D’Urso ‘Non indossa le mutandine’: gli shorts troppo corti, incidente bollente per la conduttrice di Pomeriggio cinque – Foto

Barbara D’Urso, incidente piccante prima del grande ritorno sul piccolo schermo: si siede sulle scale, ma gli shorts sono troppo corti

La regina degli ascolti, Barbara D’Urso, poco prima del suo ritorno in TV pubblica una foto sui social che ha scatenato il web. Per quale motivo? Gli shorts sono troppo corti e mostrano più del dovuto.

Barbara D’Urso: cade e si fa male

Dopo una lunga vacanza, la conduttrice napoletana ritorna sul piccolo schermo con suoi programmi. Negli ultimi giorni, il volto di Canale 5 è stata protagonista, al suo mal grado, di uno spiacevole incidente che le ha causato una momentanea insensibilità al braccio e alla mano. Ma cosa è successo?

Sul suo account Twitter, Barbara D’Urso ha condiviso un video messaggio in cui si rivolge ai suoi fan affermando che, qualche giorno fa, è caduta in maniera pericolosa, e una grande lastra di cristallo le è entrata sul collo. Per fortuna, le cose sono andate per il verso giusto ma è comunque costretta ad assumere medicinali a causa dei forti dolori.

Incidente piccante per la conduttrice napoletana

Oggi, dopo un lungo periodo di assenza, ritorna sul piccolo schermo uno dei programmi più seguiti nel nostro Paese: Pomeriggio 5 e la conduttrice napoletana non vede l’ora. Di recente, Barbara D’Urso, ha condiviso sui social una nuovo foto in cui ha ribadito che è impaziente di tornare nuovamente in TV ma ai fan non è sfuggito un piccante dettaglio. L’attenzione dei follower si è tutta concentrata su suo outfit.

Nel dettaglio, il volto di Canale 5 si mostra in una versione decisamente sexy: seduta sulle scale ed indossa dei pantaloncini che lasciano davvero poco all’immaginazione. Un utente ha così commentato lo scatto su IG:

” Oltre al collarino, sei anche senza mutande. Ma ti rendi conto o sei proprio uscita fuori di testa?”

Anche questa volta, le foto dell’attrice partenopea ha scatenato commenti più svariati.