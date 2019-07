Barbara D’Urso rugosa e invecchiata, senza trucco e luci: ‘E’ un’altra persona’

Barbara D’Urso la foto senza trucco e senza luci: i fan della conduttrice napoletana insorgono sul web

Il volto di Canale 5, Barbara D’Urso, è molto amata e seguita sui social ma una sua foto ha scatenato i suoi fan, ecco il motivo.

Barbara D’Urso senza trucco: la foto che scatena il web

Barbara D’Urso è di certo uno dei volti della televisione italiana più amati e seguiti dal pubblico. Grazie alla sua bravura e simpatia è riuscita a conquistare il cuore dei suoi fan. Dopo aver terminato, con grande successo, i suoi programmi televisivi, la conduttrice napoletana ha staccato la spina e ha deciso di partire per una mini vacanza all’insegna del relax nella città dove è nata.

Dopo un anno di duro e intenso lavoro, l’attrice ha deciso di dedicare un po’ di tempo a se stessa. La scorsa settimana, Barbara D’Urso, ha condiviso sui social una serie di stories in cui si mostra a mare.

Pochi mesi fa, la conduttrice napoletana ha compiuto ben 62 anni. Quando appare in tv, Barbara D’Urso è sempre in forma e truccata perfettamente ma, come è noto, non è in grado di fare a meno delle sue luci. Anche su sui social, appare sempre raggiante e luminosa. Ma com’è la conduttrice napoletana senza trucco e senza luci e trucco?

La foto che scatena il popolo del web

Il voto di Pomeriggio 5 e Domenica Live di recente è stata immortalata senza trucco e senza luci. Nella foto, Barbara D’Urso appare con il viso molto stanco e rugoso. Ovviamente, come succede spesso, i fan hanno commentato lo scatto in questione affermando che vi è una sostanziale differenza rispetto a come appare sul piccolo schermo.

E voi cosa ne pensate? Nonostante l’età, Barbara si mostra sempre bellissima a dispetto di quanti in molti sostengono che viene aiutata dalle luci dei suoi programmi.