Barbara D’Urso in un parco senza intimo, indossa solamente una vestaglia: boom...

Poco fa Barbara D’Urso ha scatenato una gigante polemica per il suo ultimo scatto pubblicato sui social, vediamolo.

Un buongiorno abbastanza bizzarro, i suoi follower non si sono affatto risparmiati: cosa è accaduto.

Il tormentone del “caffeuccio”

Barbara D’Urso, già da anni ha lanciato la moda del “caffeuccio”, ma com’è nato questo trend?

La nota conduttrice ha sempre sostenuto che i suoi telespettatori sono abituati a prendere il caffè mentre guardano le sue trasmissioni.

Proprio per questo è nata la moda del “caffeuccio”.

Spesso sui social ha pubblicato video dove lo prepara o foto in cui lo sorseggia in ogni momento della giornata.

Ormai in tantissimi utilizzano questo termine davvero divertente.

Ad esempio, domenica scorsa, Mara Venier dopo il momento molto difficile che sta ancora vivendo, ha deciso di ritornare alla conduzione di Domenica In.

Il marito della bionda conduttrice, Nicola Carraro, prima che sua moglie andasse in onda ha voluto farle un “in bocca al lupo” con un chiaro riferimento al trend di Barbara D’Urso:

“Buona domenica! Caffettino… Non caffeuccio, caffettino!”.

Sembra che a questa provocazione molto simpatica, la D’Urso abbia voluto rispondere, vediamo come.

Barbara D’Urso, solo con la vestaglia addosso – FOTO

Poco fa la conduttrice di Pomeriggio Cinque, ha condiviso una foto sui social che ha scatenato una gigante polemica.

Si è mostrata sdraiata in un parco a Cologno Monzese, con soltanto una vestaglia azzurra, sandali con un micro tacco e il suo solito caffè napoletano.

Inutile dire che in tantissimi l’hanno criticata e non sono mancati i commenti del tipo “Patetica come sempre”, “Sempre più imbarazzante, filtri ne abbiamo?”, “Sempre peggio…ridicola”.

Anche se ha numerosi haters, la D’Urso è anche molto amata e vari fan hanno apprezzato il particolare scatto.

Nella didascalia Barbara ha scritto:

“Margherite e caffè (caffeuccio)”

In molti sostengono che questa frase sia diretta scherzosamente al marito della Venier, dato che la conduttrice è molto amica della coppia, sarà così?

Intanto il post ha raggiunto più di 17 mila like e oltre 800 commenti.

