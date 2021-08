Anche questa volta, la conduttrice di Pomeriggio Cinque, ha lasciato tutti i suoi follower a bocca aperta con i suoi scatti ipersensuali: vediamo il suo ultimo post.

Barbara D’Urso sembra essere più che mai serena e rilassata in vista dei comunque tanti impegni televisivi.

Anche lei ha deciso di concedersi qualche giorno di puro relax in vacanza.

Ultimamente, la D’Urso ha sfoggiato un fisico pazzesco attraverso i diversi scatti che quotidianamente posta sui social.

Barbara D’Urso, nel mirino degli haters

Il 6 settembre, la D’Urso ritornerà con Pomeriggio 5 e, prossimamente, con un programma in prima serata dedicato solo all’intrattenimento.

Ma come ha raccontato durante un’intervista al Corriere della Sera, le critiche verso di lei sono davvero molte:

“Ho molti detrattori sui social, ossessionati da me”.

Su Instagram, in tantissimi la attaccano accusandola di postare foto non adatte alla sua età, scatti davvero troppo sexy.

La conduttrice 64enne, non si lascia abbattere dalle parole dai soliti leoni da tastiera, per questo ha deciso di mostrarsi in uno scatto davvero bollente, vediamolo.

Barbara d’Urso, sempre più sexy

Il buongiorno di Barbara d’Urso è stato veramente “choc”.

I suoi follower, questa mattina, sono rimasti a bocca aperta.

La donna ha mostrato solo il suo lato A, senza viso.

Infatti, in primo piano c’è il suo décolleté ancora bagnato, sicuramente avrà fatto lo scatto poco dopo un bagno in piscina.

La D’Urso ha sfoggiato un bikini bianco impreziosito da anelli dorati e parzialmente nascosto da un copricostume, anche questo bianco e ricamato.

Uno scatto davvero molto sexy, che ha messo in mostra le curve sensazionali della conduttrice.

Oltre alle solite critiche, ha ricevuto anche 20 mila like in pochissimo tempo, rendendo il post super virale.

