Barbara D’Urso costretta a prendere le gocce omeopatiche: ‘Seguo un protocollo alcalino’

Barbara D’Urso ha confessato che con i suoi ritmi fa davvero molta fatica a fare tutto, per questo è costretta ad un protocollo rigido e prendere gocce

La conduttrice Mediaset Barbara D’Urso, rivela come a fa a tenersi in forma e svela i segreti della sua dieta. Ecco cosa fa la D’Urso per mantenere il suo fisico perfetto.

La D’Urso, come fa a mantenersi in forma?

La nota conduttrice Mediaset Barbara D’urso, 62 anni, è sempre in forma ed instancabile.

Anche perchè Barbara, durante la stagione televisiva che si è conclusa recentemente ha condotto ben quattro programmi televisivi, diventando protagonista indiscussa della scena televisiva.

Ha portato avanti Domenica Live, Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e il Grande Fratello. Tutti questi impegni hanno costretto la conduttrice a rigidi orari, ovvero andare al letto molto tardi la sera e svegliarsi presto la mattina.

Ma nonostante i molteplici impegni la D’Urso in ogni programma è risultata sempre impeccabile e piena di energie. Ma qual’è il segreto dietro la sua forma perfetta e la sua instancabilità?

La dieta seguita da Barbara D’Urso

Proprio Barbara svela il segreto dietro la sua forma fisica e come fa a mantenersi sempre attiva per far fronte a tutti gli impegni lavorativi.

Il suo segreto è una dieta alcalina e la danza classica, attività che la conduttrice pratica tutti i giorni.

Oltre questo ha anche un altro segreto, quelle che spesso in onda ha definito come ”goccine”, nello specifico si tratta di integratori che assume tutti i giorni.

Ha raccontato alla Repubblica la sua routine quotidiana:

Mi sveglio alle 6 e 50, prendo una serie di gocce omeopatiche mi spruzzo sotto la lingua ferro, alternando rame e oro colloidale. Seguo un protocollo alcalino.

Ecco quindi svelati tutti i segreti dietro l’alimentazione e le attività che la conduttrice segue per mantenersi in perfetta forma fisica, che le permette di affrontare ogni giorno nuovi impegni!