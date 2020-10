La conduttrice di Pomeriggio cinque seduce con la sua scelta di stile sui social: gli shorts di Barbarella fanno impazzire i followers.

Una conduttrice inedita quella che vediamo sui social: Barbara D’Urso sa come sedurre i suoi fan, ormai questo è chiaro. Le sue foto cumulano like e commenti in grosse quantità. Il motivo? La sua simpatia e l’innegabile longeva bellezza.

Una napoletana che ha imparato a fare delle sue origine un punto di forza nel mondo dello spettacolo ma che purtroppo, nonostante tutto attira su di sé anche commenti poco lusinghieri.

Barbara D’Urso, in shorts monopolizza l’attenzione del web

Nonostante l’età avanzi, Barbara D’Urso sa essere ancora molto seducente non solo per un pubblico over. Il suo corpo ha ancora curve molto interessanti da offrire agli occhi dei più. La 63enne da una settimana sta letteralmente riempendo il suo profilo con foto molto bollenti.

Decolleté in vista da ogni angolazioni e gambe sempre più scoperte. Insomma, la conduttrice lascia ben poco all’immaginazione. Barbara, nello scatto condiviso poche ore fa mostra il suo fisico statuario e lascia senza parole.

La conduttrice, nonostante l’età che avanza, è sempre una ragazzina e il suo fisico fa invidia a parecchie ragazze.

Barbara e le foto mezza nuda

Molto spesso, per le sue foto che molti ritengono non adatte ad una donna della sua età, Barbara attira su di sé le critiche degli haters. Per fortuna la conduttrice ha anche moltissimi sostenitori, esattamente gli stessi che guardano sempre i suoi programmi regalando ascolti record.

Purtroppo c’è sempre qualche invidioso che le critica la sua bellezza che è un dono di madre natura. Infatti, Carmelita è una delle poche che ha evitato il ricorso estremo alla chirurgia riuscendo ad apparire naturale anche adesso che non è più una ragazzina. Basta vedere le sue foto per restare allibiti dinanzi al suo essere semplicemente bellissima.