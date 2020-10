Un primo piano che solo in poche donne possono permettersi dopo i 60 anni. Barbara D’Urso sicuramente è tra queste.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live ha mostrato ancora una volta le sue grazie: le curve prorompenti vengono faticosamente trattenute dalla scollatura più che abbondante.

Barbara D’Urso, il primo piano è bollente

La Regina di Mediaset, Barbara D’Urso, sa come scatenare il gossip su di sè con le sue foto sempre più audaci. La scollatura in primo piano è davvero molto larga e il balcone abbondante della conduttrice lascia poco spazio all’immaginazione.

Nonostante le tantissime critiche, non solo sul web ma anche sui giornali e in televisione (da colleghi spesso invidiosi) Barbara resta la regina degli ascolti in casa Berlusconi.

I suoi programmi ‘trash’ come lei stessa li definisce in parte sono seguitissimi perché rappresentano per molti italiani una “pausa” dai problemi del quotidiano: argomenti frivoli che rendono il reale, per qualche ore, più leggero.

Barbara il selfie in primo piano fa il pieno di like

La 63enne sembra aver fatto un patto col diavolo: per lei il tempo sembra non passare e la sua forma fisica fa invidia anche alle colleghe più giovani. Nella foto in questione però è evidente che il suo décolleté è molto evidente.

I suoi look piacciano più o meno a tutti, anche se alcuni haters sottolineano che per la sua età non sono più idonei. Ma Barbara se li può permettere e non teme chi la giudica male.

Anzi, più la criticano più la conduttrice sceglie di fare come le pare. Il suo viso è bellissimo e raggiante come il sorriso che spesso esibisce nei suoi programmi per ringraziare il pubblico “col cuore”. La foto ha fatto tantissimi like, per la precisione più 10mila cuoricini dopo pochi secondi di pubblicazione. Il motto di Barbarella dev’essere sicuramente quello virgiliano (parafrasando): ‘Non ti curar di loro ma guarda e passa’.