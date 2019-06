Barbara D’Urso ricattata da Pamela Prati: “Mi ha chiesto tanti soldi per…”

Barbara D’Urso a Live-non è la D’Urso smonta Pamela Prati e i suoi avvocati. Pamela non si presenta in studio e la D’Urso sbotta in diretta TV

Qualche giorno fa, Barbara D’Urso aveva annunciato l’arrivo di Pamela Prati nel suo programma del mercoledì sera Live-Non è la D’Urso. Purtroppo però pare che Pamela non si sia presentata in studio avvisando della sua assenza solo nel tardo pomeriggio.

Barbara D’Urso sbotta in diretta

Nella serata di ieri a Live-Non è la D’Urso Barbara D’Urso Pamela Prati non si è presentata nel programma. La conduttrice però in diretta tv ha deciso di dire la sua opinione a riguardo all’assenza sbottando davanti a milioni di italiani:

«Ho deciso di raccontarvi tutto. Non voglio prendervi in giro, ma gli avvocati di Pamela Prati ci hanno chiesto dei soldi»

Pamela Prati infatti non si è presentata in trasmissione lasciando l’amaro in bocca a Barbara D’Urso che ha deciso di fare una rivelazione scioccante in diretta TV sulla sua ospite Pamela Prati:

«Poichè ho un rapporto molto trasparente con chi mi segue ho deciso di raccontarvi tutto… veramente tutto». i.

«Un paio di giorni fa gli avvocati di Pamela Prati ci hanno chiesto di darle la possibilità di replicare alle accuse. Io sono stata molto felice di questo, la replica sarebbe stata a titolo completamente gratuito, ero felice di darle spazio. Ma non perchè doveva raccontare a me, ma perchè aveva diritto di replicare a voi quale era la sua verità»

La conduttrice ha sottolineato più volte l’importanza di dire la verità agli italiani raccontando il “ricatto” fatto alla redazione di Live-Non è la D’Urso:

«Io ho accettato molto volentieri, ma Pamela ha posto una condizione, quella di incontrarmi. Ho detto va bene. Ieri sera alle 21.30 è arrivata Pamela Prati, partita appositamente da Roma insieme ai due avvocati, sarebbe dovuta ripartire domani mattina…. Un’artista ha tutto il diritto di chiedere un cachet, ma in questo caso sono stata chiara, doveva essere a titolo gratuito, anche perché Pamela ha sempre detto di non voler lucrare. Questa mattina sono arrivate le richieste degli avvocati. Prima la richiesta di vedere domande scritte, poi che dovevo mettere per iscritto che avrei dovuto stare dalla sua parte e che addirittura alla fine avrei dovuto abbracciarla».

Barbara spiega che gli avvocati di Pamela hanno cercato di estorcere alla redazione più soldi di quanto avrebbe dovuto, dettando regole anche sull’andamento della sua intervista.

“…non sarebbe venuta in studio se non le avessimo garantito una cifra molto alta, di una decine di migliaia di euro. Non voglio parlare di ricatto perchè è una brutta parola, ma dire ‘se non ci date questa cifra lei non scende dalla macchina’ … abbiamo detto ok lei non scende dalla macchina…”

Una pretesa assurda al quale Barbara D’Urso non ha ceduto, ma ha raccontato tutto al suo pubblico sputtanando Pamela Prati.