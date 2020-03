Barbara D’Urso raddoppia: ecco quando andrà in onda il suo show

Non si ferma l’ascesa di Barbara D’Urso a Mediaset. Dalla prossima settimana si aggiungerà un appuntamento feriale di ‘Live – Non è la D’Urso’.

Non più un unico appuntamento settimanale, bensì due. Barbara D’Urso, regina dei salotti pomeridiani firmati Mediaset, con il suo Live – Non è la D’Urso terrà compagnia agli italiani ben due volte a settimana.

Come divulgato dal sito Tvblog, il programma leader di Canale 5 avrà doppio spazio nel palinsesto Mediaset. Sempre in prima linea per aggiornare il pubblico sull’emergenza Coronavirus, Live – Non è la D’Urso si piazzerà in prima serata anche il martedì, oltre al consueto appuntamento previsto per la domenica.

Sembrerebbe che il vicepresidente del Gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi, che da sempre punta su questo format, intenda concedere più spazio informativo a Barbara D’Urso. La conduttrice, pertanto, avrà a disposizione una serata in più per ragguagliare i telespettatori con i suoi servizi e inchieste inerenti l’attuale emergenza sanitaria nazionale.

La zelante 62enne napoletana non si tira indietro davanti le sfide professionali e scende in campo con tutta la sua inesauribile verve e professionalità, sebbene la grave emergenza sanitaria italiana le abbia fatto perdere gran parte del suo smalto e della sua vitalità.

Lo show Live – Non è la D’Urso dà quindi appuntamento sia per domenica 22 marzo che per martedì 24. Stando ai bene informati e a fonti attendibili, lo spazio dedicato al gossip e all’intrattenimento sarà cancellato per offrire più spazio alla cronaca e fare intervenire in studio rinomati medici, esperti e vari personaggi politici.

Siamo sicuri che i telespettatori accoglieranno con entusiasmo questa new entry nel palinsesto di Canale 5? È molto difficile ipotizzare con largo anticipo se il pubblico cambierà canale. Tuttavia è compito dei piani alti di Cologno Monzese avere l’abilità di intuire i gusti dei telespettatori.