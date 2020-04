‘La verità sul tampone’ Barbara D’Urso positiva al Covid-19?: la presentatrice chiarisce dopo il contatto

La Regina di Canale Cinque positiva al Coronavirus? Fan in tensione per Barbara D’Urso. La verità sul tampone a Live Non è La D’Urso

Barbara D’Urso è tra le conduttrici più amate dal pubblico italiano.

Recentemente è finita al centro del gossip a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dall’attrice Serena Grandi la quale ultimamente è stata più volte ospite della conduttrice partenopea.

Scopriamo maggiori dettagli.

Serena Grandi ospite dalla D’Urso dopo l’intervento da Chiambretti

L’attrice bolognese come è noto è stata ospite nell’arco dell’ultima puntata andata in onda di #Cr4 ‘La Repubblica delle Donne’, condotto da Piero Chiambretti.

Di recente il conduttore, ora in condizioni al momento stabili, è stato ricoverato insieme a sua madre Felicita perchè positivi al Coronavirus. Il Covid-19 ha avuto però la meglio sulla donna, la quale è deceduta pochi giorni dopo il ricovero.

Serena Grandi dopo la notizia, avendo avuto contatto diretto col presentatore, con cui ha scambiato ‘baci e abbracci’ si è messa in auto quarantena. Le sue dichiarazioni su Barbara D’Urso, fanno temere per la salute della conduttrice:

‘Dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da lei. Speriamo che finisca tutto per il meglio’

ha rivelato all’Androkonos.

Barbara D’Urso positiva al Coronavirus? La risposta della presentatrice

I fan sono estremamente preoccupati per la conduttrice di Pomeriggio Cinque, la quale ha ospitato più volte Serena Grandi nel suo studio dopo il suo intervento da Piero Chiambretti.

Ciò che i fan ogni giorno si chiedono, è se in relazione a tali eventi si sia o meno sottoposta al Tampone per il coronavirus.

A tal proposito ha voluto tranquillizzare il pubblico rivelando di non aver effettuato il test.

Inoltre rivela agli utenti di non aver altresì fatto neanche richiesta per effettuare il tampone, in quanto al momento non mostra sintomi della malattia, e non vorrebbe in questo momento scavalcare chi in questo momento ha la priorità e combatte per la propria vita in Ospedale.