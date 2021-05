Barbara D’Urso ha chiuso “col cuore” anche questa edizione di Pomeriggio 5 ma i rumors parlano di un cambio: cosa c’è di vero?

Una stagione con alti e bassi ma che ha regalato alla conduttrice napoletana molte soddisfazioni. Dal web arrivano però indiscrezioni che farebbero tremare la regina di Canale 5!

Barbara D’Urso, ultima puntata col botto: i saluti finali

Ultime battute finali per il contenitore pomeridiano che da molti anni tiene compagnia al pubblico televisivo. Stiamo parlando di Pomeriggio 5 in onda anche per la stagione 2021 dal lunedì al venerdì alle 17.10.

La Regina indiscussa di quella fascia pomeridiana di Canale 5 è Barbara D’Urso che con il suo “caffeuccio” incolla al video moltissimi telespettatori così come accaduto anche con Domenica Live.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Pur se con risultati non sempre eccellenti di share, come è capitato in diverse occasioni in cui La Vita in Diretta di Alberto Matano ha distanziato di svariati punti Pomeriggio 5.

Durante l’ultima puntata, Barbara ha salutato tutti i suoi fan con la sua iconica frase “Col cuore” ma qualcuno ipotizza che a settembre potrebbero esserci delle novità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Lo spoiler corre in rete: chi potrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso? I commenti

La conduttrice partenopea vanta un nutrito gruppo di followers, 2,7 milioni, sui social che non perdono nessun aggiornamento della loro beniamina.

Com’è logico in occasione dell’ultima puntata della stagione di Pomeriggio 5 Barbarella non poteva dimenticare di salutare i suoi fan su Instagram ed ha postato uno scatto dal suo amato camerino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

“E ci vediamo i primi di settembre #col cuore”

Afferma sorridente ed elegantissima come sempre La D’Urso. In poche ore lo scatto è diventato virale facendole raccogliere moltissimi like e cuori.

Vi sono stati però anche alcuni commenti al vetriolo di diversi che affermano come da settembre la fascia della D’Urso potrebbe essere occupata da un’altra bellissima della tv.

Ma chi sarebbe la sostituta della D’Urso? Si tratterebbe secondo tali rumors sui social di un volto noto e molto amato, reduce dall’Isola dei Famosi. Stiamo parlando della bella Elisa Isoardi!

“Sei sicura? Occhio alla Isoardi! ”

“Si vocifera che la prossima stagione televisiva sarà Elisa Isoardi che prenderà il tuo posto con un nuovo programma! “

Questi sono alcuni dei commenti che sono apparsi sotto all’ultimo post di Barbara D’Urso. Si tratta solo di rumors di probabili haters oppure ci potrebbe essere un fondo di verità?

Elisa Isoardi, reduce dalla lunga esperienza de La Prova del Cuoco è di sicuro una presentatrice molto amata ma Mediaset ha più volte precisato la grande stima che nutre per Barbara D’Urso ed i suoi fan sperano che lei ritorni proprio come promesso!

Per scoprire cosa accadrà davvero non resta che portare pazienza qualche mese!

