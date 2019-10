‘Non sapevo di essere incinta’ Barbara D’Urso, la sconvolgente notizia in diretta a Pomeriggio 5 di Angela

Durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso andata in onda, racconta in diretta una storia sconvolgente: ‘Non sapeva di essere incinta’

Pomeriggio 5, condotto dalla Regina di Canale 5, Barbara D’Urso è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano.

Durante l’ultima puntata del format andata in onda il 3 Ottobre, la conduttrice partenopea ha dato in diretta una notizia choc ai suoi telespettatori. Ecco tutti i dettagli della storia di Angela nello studio di Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5, la sconvolgente storia in diretta: ‘Non sapevo di essere incinta’

La protagonista della storia raccontata ieri a Pomeriggio 5 è quella di Angela 16 anni, la quale ha raccontato di aver partorito un figlio senza sapere però di essere incinta.

Ciclo regolare durante i 9 mesi e un filo di pancetta, tale da non ricondurlo ad una gravidanza in atto. Come un fulmine a ciel sereno arriva il giorno del parto mentre la sedicenne stava semplicemente dormendo:

‘Stavo dormendo e mi sono svegliata con il mal di pancia. Sono entrata al bagno e ho visto del sangue, ma pensavo fossero le mestruazioni. Mi sono rimessa a dormire e ho pensato di essermi fatta la pipì sotto, invece si erano rotte le acque’

poi prosegue il suo racconto, sottolineando quanto fosse scossa in quel momento perchè non riusciva ad immaginare neanche lontanamente che di li a poco sarebbe diventata madre di Francesco, questo il nome del bambino:

‘Il dolore aumentava e alla fine ho chiesto a mio padre e al mio fidanzato 26enne di accompagnarmi in ospedale. Sono scesa a piedi per quattro piani e arrivata al portone mi sono accovacciata per terra. Pensavo di dover andare in bagno e invece è nato Francesco’

Angela, parla il papà Saverio: ‘Ho sentito un urlo dall’androne’

La parola passa poi al papà di Angela, il Signor Saverio, il quale rivela al pubblico di Barbara D’Urso di aver sentito un urlo proveniente dall’androne del palazzo per poi assistere ad una scena inaspettata, la figlia e il genero con il nipotino in braccio:

‘all’improvviso ho sentito un urlo dall’androne del palazzo e ho trovato il fidanzato di mia figlia con in braccio il bambino. Ero sotto choc’

poi la chiamata ai soccorsi affinchè sua figlia ricevesse le cure adeguate dopo l’improvviso parto spontaneo:

‘Ho chiamato l’ambulanza e abbiamo portato il piccolo in casa. Il cordone era caduto da solo e gli abbiamo messo una molletta sull’ombelico per fermare il sangue’

Angela, parla la madre: ‘Al quinto mese le hanno detto che aveva il colon irritabile’

La madre ancora stupefatta dellì’accaduto racconta a Pomeriggio 5, che non si erano evidenziati particolari segni o sintomi di una gravidanza in corso. Gli unici disturbi manifestatisi al quinto mese di gravidanza, sono stati ricondotti dal medico ad una sindrome del colon irritabile:

‘Al quinto mese ha avuto dei disturbi, ma il medico le disse che era il colon irritabile. Mia figlia è stata molto coraggiosa, in genere ha paura di tutto, ma quella notte ha dimostrato di essere una grande donna’

poi l’intervista ad Angela e la sua famiglia si è concluso con un appello da parte di Barbara D’Urso, che ha invitato a chi avesse possibilità di offrire un lavoro al fidanzato di Angela che attualmente lavora in Germania, in modo che possa avvicinarsi e prendersi cura di suo figlio nel suo paese natale, Molfetta.