Barbara D’Urso, le sue orecchie prese in giro: la foto diventa virale

Barbara D’Urso finisce nel mirino degli haters per l’ultimo scatto condiviso sui social: “Scusa ma che orecchio hai?”

La regina degli ascolti, Barbara D’Urso, prima del suo grande ritorno in tv, si sta godendo le sue vacanze così come mostrano gli scatti pubblicati sui social. Uno di questi ha catturato l’attenzione di alcuni utenti, ecco perchè.

Barbara D’Urso criticata per le sue orecchie

La conduttrice napoletana, Barbara D’Urso, è senza dubbio uno dei volti più amati del piccolo schermo. Dopo una stagione ricca di impegni televisivi, Lady Cologno si è concessa qualche giorno di relax, così come documentano i numerosi scatti condivisi sui social. Una delle ultime foto della conduttrice, la immortalano distesa a bordo piscina. Barbara D’Urso indossa un bellissimo costume intero di colore bianco e nero che mette in risalto il suo fisico super in forma.

La foto è piaciuta al popolo del web ma un piccolo dettaglio sembra aver catturato l’attenzione di alcuni utenti. Di cosa si tratta? Alcuni follower non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio: le sue orecchie. Numerose persone hanno commentato la foto in questione utilizzando parole offensive nei suoi confronti.

Il commento negativo dei fan

Come accade quotidianamente, le foto o i video dei personaggi del mondo dello spettacolo sono duramente criticate dal web. Gli utenti non perdono mai l’occasione di scagliarsi e questa volta è toccata alla regina di Mediaset.

Ad essere oggetto di critiche da parte degli utenti in rete sono le sue orecchie. Nel dettaglio, i lobi della conduttrice napoletana appaiono veramente grandi (foto sotto). Non ci è dato sapere se si tratti di una questione legata alla prospettiva, oppure se le reali dimensioni siano effettivamente come quelle in foto. Un utente ha commentato così la foto:

“Scusa ma che orecchio hai”

Lady Cologno ha deciso di rimanere in silenzio e non rispondere ai commenti negativi.