Barbara d’Urso, opinionista senza lavoro dopo la chiusa di Domenica Live

Un noto opinionista dello show della conduttrice è sull’orlo della crisi di nervi dopo la notizia della chiusura del programma.

Dagospia lancia il gossip che sta facendo il giro del web.

C’è un opinionista che si è ritrovato improvvisamente senza lavoro.

Domenica Live chiude i battenti

Domenica Live non ripartirà a settembre. Non si tratta di un’indiscrezione, ma di una certezza per Barbara d’Urso, che ha dichiarato:

“Per poco farò soltanto Pomeriggio Cinque. Ci saranno proposte di intrattenimento in prime time per me. È un passaggio necessario.”

e poi ancora:

“Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente: col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri.”

e inoltre:

“Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l’informazione e una per il puro intrattenimento. Non mancheranno i miei “timbri”: chi ti picchia non ti ama; sì alle telecamere in asili e Rsa; stop all’omofobia.”

Lo scoop lanciato da Dagospia: opinionista perde il lavoro

“Il ridimensionamento di Barbara D’Urso lascerà senza lavori prezzemolini tv, mostri del trash e opinionisti di seconda fila. Uno di questi sta vivendo davvero male la situazione, trascorre le giornate al telefono con la speranza di ricollocarsi altrove. “È depresso, non parla d’altro”. Chi è?”

Con queste parole, Dagospia lancia lo scoop.

Fino a ora, non si è capito chi sia realmente questo opinionista depresso tirato in causa da Dagospia.

E’ difficile scovarne l’identità, vista la mole di opinionisti presenti nelle trasmissioni di Barbara d’Urso.

Se siete curiosi di scoprire di chi si tratta, non vi resta che attendere ulteriori aggiornamenti!