La conduttrice di Pomeriggio Cinque è apparsa sofferente agli occhi dei telespettatori nel corso dell’ultima puntata del programma pomeridiano. I fan preoccupati per la salute di Barbara D’Urso, ecco cosa è accaduto

Barbara D’Urso è la conduttrice italiana più seguita sul piccolo schermo e sui social. Molto amata dal pubblico ogni giorno tiene alto lo share con il suo Pomeriggio Cinque.

Nelle ultime ore è tornata al centro del gossip, perchè mostratasi al quanto sofferente nel corso dell’ultima puntata del suo programma pomeridiano, a causa di un problema alla bocca. Lo stato di salute della conduttrice ha molto preoccupato i fan. Scopriamo di più.

Barbara D’Urso ‘Ho un male’: la conduttrice sofferente a Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso è da sempre molto attenta alla sua salute, per questo periodicamente si sottopone a controlli di routine per essere sempre sotto controllo. Durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda, i telespettatori non hanno puntuto fare a meno di notare quante difficoltà Barbara D’urso avesse nel parlare e quanto fosse quasi sofferente.

Molti si sono fiondati sui social, per capire se fosse solo un’impressione personale o meno. Infatti qualcuno di loro ha scritto su Twitter:

‘Perchè la D’Urso parla strano?’

Barbara D’Urso rivela le sue condizioni di salute in diretta

Alla lettura dei tanti messaggi arrivati online, gli autori hanno pensato bene di avvertire la conduttrice partenopea durante lo stacco pubblicitario in modo che potesse fare chiarezza e rassicurare il pubblico da casa:

‘Mi avete chiesto perchè parlo strano. Non vi sfugge nulla’

esordisce Barbara D’Urso, per poi rivelare che in realtà in quel momento avesse un terribile mal di denti:

‘Ho un male ai denti, ho preso gli antidolorofici, non passa ma vado avanti lo stesso’

Ciò nonostante è andata comunque in diretta, con la passione e la professionalità di sempre.