Barbara D’Urso di nuovo mamma a 62 anni, lei rivela: ‘Amo i bambini, ma non posso concepire…’

Barbara D’Urso ha sempre amato i bambini. Non è un caso, infatti, che nelle sue trasmissioni ci sono sempre. Ecco cosa penso della gravidanza

Una conduttrice che lotta da sempre per l’amore senza definizioni, quello con i tutti i colori dell’arcobaleni e che lotta per le persone che appartengono alle fasci più debili, quelle che fanno fatica a far sentire la propria voce…

Insomma, Barbara D’Urso è una donna prima di tutto, ma anche una conduttrice che nel bene e nel male si è distinta per avere dei grandi attributi. La conduttrice non ha mai avuto paura di attirarsi inimicizie dichiarando apertamente da che parte stesse, ed è stata proprio questa la chiave del suo successo.

Barbara D’Urso di nuovo mamma? ‘Amo i bambini ma non posso concepirli da sola’

La conduttrice di Pomeriggio cinque è solita darsi nel suo lavoro al 100%. La vediamo da sempre impegnata nella lotta contro i diritti della comunità gay e per i diritti dei più deboli, eppure anche nel privato la conduttrice usa molto il suo cuore e la sua sensibilità. Infatto, in tanti hanno notato che prova un amore puro e sincero per i bambini. Nella sua trasmissione spesso si vedono scorrazzare per lo studio. Infatti, una fan ha voluto chiederle se avesse pensato mai di averne un altro, magari la femminuccia che non è mai arrivata.

Barbara ha voluto rispondere a delle domande e ha trovato giusto soddisfare anche questa piccola curiosità della sue fedelissime telespettatrice. Anche se non è più giovanissima, la bella D’Urso come molte sue colleghe, volendo, potrebbe anche scegliere altre vie per avere dei figli.

Barbara ‘Amo i bambini, ma non posso concepirli da sola’

La conduttrice Barbara D’Urso anche questa volta però ha preferito usare l’ironia rispondendo alla fan in maniera molto carina e spiritosa:

Insomma, anche volendo Barbara da sola non farebbe mai un altro figlio, le manca un compagno con il quale condividere questa immensa gioia. Ma ovviamente quest’uomo potrebbe arrivare da un giorno all’altro, quindi non mettiamo limiti alla provvidenza.